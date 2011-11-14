-"Öğrencilerin Van'da kalmasını istiyoruz" KARS (A.A) - 14.11.2011 - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, ''Prensip olarak Van'daki öğrencilerin orada kalmasını istiyoruz. Onlar da şehri terk ederlerse şehir tamamen terk edilmiş bir şehir haline gelir'' dedi. Kafkasya Üniversiteler Birliğinin öncülüğünde Nahcıvan'da düzenlenecek 1. Gençlik Kurultayı'na katılmak üzere Kars'a gelen Prof. Dr. Özcan'ı Kars Havaalanında, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İrfan Aslan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak ve Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz karşıladı. Havaalanında gazetecilere açıklama yapan Özcan, Van'daki öğrencilerin deprem nedeniyle şehri terk etmemeleri için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, şunları kaydetti: ''Prensip olarak Van'daki öğrencilerin orada kalmasını istiyoruz. Eğer onlar da şehri terk ederlerse şehir tamamen terk edilmiş bir şehir haline gelir. Mümkün olduğu kadar hayata geri dönmek önemlidir. Derhal ne yapılacaksa yapılacaktır. Derslikte, okullarımızda ve binalarımızda ne yapılacaksa yapalım. Tamir yapılacaksa yapalım. Gerekirse prefabrik inşaatlar yaparak öğrencilerimizle öğretim görevlilerimizi orada tutmak istiyoruz. Onların hiçbir zaman şehri terk etmesini istemiyoruz. Amacımız o.'' Prof. Dr. Özcan, Nahcıvan'da gerçekleştirilecek 1. Gençlik Kurultayı ile ilgili olarak şunları söyledi: ''Ardahan Üniversitesi Rektörü Ramazan Korkmaz'ın teşvikleriyle kurulmuş olan bir Kafkasya Üniversiteler Birliği var. Onun bir kurultayı olacak. Ayrıca Nahcıvan'da bana fahri doktora unvanı takdim edecekler. Esas amacımız üniversiteler arasındaki iş birliğini geliştirmek, daha fazla iş birliği yapmaktır. Bu tür faaliyetler içerisindeyiz. Ülkemize yabancı öğrenci çekmek istiyoruz, o konuda da çalışmalarımız olacak.'' Özcan, daha sonra, Kafkas Üniversitesine giderek rektörlerle bir araya geldi.