-"ÖĞRENCİLER HER ZAMAN YÖK'E GELEBİLİR" URLA (A.A) - 09.12.2010 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, ''Öğrencilerimiz bizimle her zaman temas kurabilirler. YÖK'e her zaman gelebilirler, bir saat tespit ederek, gençliğin problemlerini konuşabiliriz'' dedi. İzmir'in Urla ilçesindeki İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne (İYTE) gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Özcan, İYTE Rektörlüğüne seçilen Prof. Dr. Mustafa Güden'i kutladı. Rektör Güden ve dekanlarla yemek yiyen Özcan, çıkışta AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Üniversitelerde son dönemde hiç kimsenin görmek istemediği türden olay yaşandığını belirten Güden, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Biz üniversite gençliğinin yumurta atarak, onu bunu fırlatarak, polise vurarak değil, fikir bazında kendine yakışır şekilde görüşlerini açıklamalarını arzu ediyoruz. Dün Ankara'da yaşanan olaylarla ilgili bugün tüm gazeteler, çok demokratik bir şey olmadığını, hatta antidemokratik bir duruş, davranış biçimi olduğunu yazıyor. Herhalde gençlerimiz de bundan gerekli dersi çıkaracaklardır. Davet ettiğiniz kimseleri üniversitelerde o tür ağırlamak, onlara yumurta atmak çok hoş olmayan, bizim de kültürümüze hiç yakışmayan bir şeydir. Biz misafirlerimize çok önem veririz. Mümkün olduğu kadar ihtimam gösteririz. Öğrencilerimizin de bundan sonra çağırdıkları, davet ettikleri konuşmacılara öyle davranmalarını bekliyoruz. Eğer öyle davranmayacaklarsa çağırmamaları gerekir. O noktada, üniversite yönetimlerinin de çok dikkatli olması gerekiyor. Öğrenciler arasında bir hassasiyet varsa, dün olduğu gibi sayın Süheyl Batum'un, sayın Burhan Kuzu'nun davet edilmesine gerek yoktu. Başka bir zaman hassasiyetler giderildikten sonra çağrılıp konuşturulabilirdi.'' -''SANKİ BİR ŞEYLER ZORLANIYOR GİBİ GELİYOR BANA''- ''Sanki bir şeyler zorlanıyor gibi geliyor bana, o da beni üzüyor'' diyen Prof. Dr. Özcan, Ankara Üniversitesine dün akşam yazı göndererek, çok geniş bir soruşturma başlatılmasını talep ettiklerini söyledi. Üniversite yönetiminin gereğini yapacağı yönündeki inancını dile getiren Özcan, şunları kaydetti: ''Öğrencilerimiz bizimle her zaman temas kurabilirler. Fikirlerini ifade etmeleri için başka çıkışlar da bulabiliriz. YÖK'e her zaman gelebilirler, bir saat tespit ederiz, o saatte gençliğin problemleri varsa, onları konuşabiliriz. Devlet büyüklerimizden rica edebilirler, onlarla da konuşabilirler. Öğrencilerimizi televizyonlara çıkarabiliriz. Medya gruplarıyla programlar yapılması konusunu rica ederiz. Gençlerimiz oraya çıkıp fikirlerini görüşlerini açıklayabilir. İletişim teknolojisini kullanarak, hazırlayacakları web sayfalarıyla görüşlerini aksettirebilirler. Bu web sayfalarının tanınması için YÖK'ün web sayfasına 10 link konulabilir. Düşünce ve görüşlerini halka bu şekilde ulaştırabilirler. Polise sopayla vurmak, davet edilmiş devlet büyüklerine yumurta atmak çok hoş şeyler değil. Bunları yapmamalarını arzu ediyoruz. Kültürümüze de yakışmıyor.'' Prof. Dr. Özcan, bazı YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri'ninde katıldığı ziyarette, İYTE'nin bölümlerini gezerek, öğretim üyelerinden bilgi aldı.