-"Oğlum intihar etmedi komutanı vurdu" ANKARA (A.A) - 06.09.2011 - Tunceli'nin Hozat ilçesinde 2009 yılında askerlik görevini yaparken intihar ettiği ileri sürülen er Murat Oktay Can'ın babası Oktay Can, oğlunun intihar etmediğini, komutanı tarafından vurulduğunu iddia etti. Baba Oktay Can ve anne Süsember Can, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneğinde (MAZLUMDER) düzenlediği basın toplantısında, iki yıl önce oğullarının şehit edildiği haberi geldiğini, askeri tören yapıldığını, 3 gün sonra ise kendilerine ''Oğlunuz intihar etti'' denildiğini söyledi. Sorumluların bulunup cezalandırılmasını isteyen Oktay Can, ''Gerçeğin ortaya çıkarılmasını ve oğlumuzun şehit ilan edilmesini istiyoruz'' dedi. Oğlunun G3 piyade tüfeği ile intihar ettiğinin iddia edildiğini belirten Can, G3'ün atım anında ve ağırlığı nedeniyle geriye tepme yapan ateşli bir silah olduğunu, intihar durumunda silahın savrulması gerektiğini, oğlunun silahının yere dikey vaziyette elinde bulunduğunu ve bunun mümkün olamayacağını söyledi. Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı ile Malatya 2. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdiğini dile getiren Can, otopsi, kriminal ve balistik incelemenin sivil kurumlarda yapılması taleplerinin de geri çevrildiğini kaydetti. Oktay Can, iç hukuk yollarının tükenmesi nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurduklarını bildirdi. Anne Süsember Can da oğlunun intihar ettiğine inanmadığını dile getirerek, sorumluların bir an önce bulunmasını istedi. Baba Oktay Can, oğlunun ölümüne ilişkin iddialarla ilgili belge ve fotoğrafları gazetecilere verdi. Bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan Süsember Can, sakinleştirilmek üzere salondan dışarıya çıkarıldı.