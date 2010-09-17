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Yaşam

"ÖĞLEDEN SONRA AŞK" RUSÇA'YA ÇEVRİLDİ  MOSKOVA (A.A)

17 Eylül 2010 13:32

-"ÖĞLEDEN SONRA AŞK" RUSÇA'YA ÇEVRİLDİ  MOSKOVA (A.A) - 17.09.2010 - Paris'te yaşayan yazar Nedim Gürsel'in "Öğleden Sonra Aşk" kitabı Rusça'ya çevrildi. Gürsel, kitabının tanıtımı ve ünlü Rus yazar Lev Nikolayeviç Tolstoy'un 100. ölüm yıldönümünde, Tolstoy'un Yasnaya Polyana'daki malikanesinde düzenlenen konferansa katılmak için Moskova'ya geldi.  Türk gazetecilerle biraraya gelen Gürsel, "Öğleden Sonra Aşk" kitabının Adnako Yayınevi tarafından Rusça'ya çevrilmesinin kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, "Bu benim için farklı bir mutluluk. Hayatım boyunca ideolojik bakışım dahil, Rusya benim için ayrı bir önem taşıyordu. Bu kitap ve ardından basılacak yeni kitaplarım sayesinde Rusya’da da küçük bir yer edineceğimi umuyorum" diye konuştu. Gürsel kitaplarının bugüne kadar 20'ye yakın dilde yayımlandığını ama Rusça yayımlanmasının kendisi açısından farklı bir duygu olduğunu belirterek, "Ben sol görüşlü bir yazar olduğum için Rusya'yı hep izledim. (Şair) Nazım Hikmet konusunda çalışmak için Sovyetler Birliği, dolayısıyla Moskova ile bir aşinalığım oldu. Bir kitapla bir yazar tanınmıyor. Kitapların düzenli çevrilmesi, yayınevinin o yazara sahip çıkması, her yıl bir kitabınızı yayınlayacağız demesi son derece önemli bir şey" dedi.  Yayınevinin gelecek yıl mart ayında "Boğazkesen", 2012 yılında da Osmanlı'yı batının nasıl algıladığını sorgulayan "Resimli Dünya" kitaplarını çevireceğini ifade eden Gürsel, "Rusya tarihiyle aşina olduğum için burada da kitaplarımın çıkması benim için önemli. Başka herhangi bir yerden çıkmasından daha önemli. Buranın yazarlık dünyamda ayrı ve özel bir yeri var. Çünkü lise yıllarından beri Rus edebiyatıyla içli dışlı oldum. Paris'te (Şair Andrei) Vosnesenski ile tanıştım. 1982 yılında Moskova'ya gelip Nazım Hikmet'in buradaki maceralarını öğrenmiş olmam, burayı benim için ayrı kılıyor" diye konuştu.

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