-"ODTÜ YÖNETİMİNİ KINIYORUM" ANKARA (A.A) - 25.04.2011 - Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı Sinan Kartal, ODTÜ Öğrenci Konsey Başkanı Ahmet Kerem Güler'in özel aracının kundaklayanların belirlenmesini ilgililerden şiddetle talep ettiklerini belirterek, ''Bu ve daha önce cereyan eden bu gibi sindirme olaylarına sessiz kalan ODTÜ üniversite yönetimini de kınıyorum'' dedi. Kartal, yaptığı açıklamada, ODTÜ Öğrenci Konsey Başkanı Ahmet Kerem Güler'in özel aracının kundaklanmasının kendilerini son derece üzdüğünü ifade etti. ''Dün olduğu gibi bugün de hiç bir mihrak kendi emelleri doğrultusunda bizleri oyuna getiremeyecektir'' diyen Kartal, ''Bizler gençler arasındaki kardeşlik duygusunun teminatı olmaya devam edeceğiz. Hiçbir oyuna gelmeyeceğiz, tahriklere cevap vermeyeceğiz'' diye konuştu. Bu sağduyulu tavırlarının istismar edilmesine asla müsaade edemeyeceklerini de vurgulayan Kartal, şunları kaydetti: ''Gerekirse sorumlulara tepki vermek ve arkadaşımızın yalnız olmadığını göstermek için 10 bin kişiyle ODTÜ'ye yürürüm. Bu doğrultuda, sorumluların belirlenmesini ilgililerden şiddetle talep ediyor, bu ve daha önce cereyan eden bu gibi sindirme olaylarına sessiz kalan ODTÜ üniversite yönetimini de kınıyorum. Bu menfur olay ve ülkemizin içinde bulunduğu seçim sürecinde ortaya konabilecek tahrikler ve karşılaşılması muhtemel provokatif olaylara ilişkin sahip olduğumuz bilgi ve endişelerimizi paylaşmak amacıyla Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızla gerekli randevu taleplerinde bulunduğumuzu da belirtmek isterim.''