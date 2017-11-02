Aynur Tattersall /Washington, 2 Kasım, (DHA) - Türkiye ve dünyada obezitenin hızla arttığını söyleyen dünyaca ünlü Türk cerrah Prof. Dr Alper Çelik, “ Obezite sadece doktorların çözebileceği bir sorun değil. Bunun için en başta gıda firmalarının kendine bir çeki düzen vermesi gerekiyor” dedi.

Dünyanın en etkili operatör doktorları Amerika Birleşik Devletleri’nin Başkenti Washington’da dünyada hızla artan obeziteye dikkat çekmek için bir araya geldi. Dünyada ve Türkiye’de obezite konusunda ciddi bir farkındalığa ihtiyaç olduğunu söyleyen Prof. Dr Alper Çelik, obezitenin artık dünyada ve ülkemizde çocuklara kadar inmiş olduğunun altını çizerek, obezitenin sadece doktorların çözebileceği bir sorun olmadığına dikkati çekti ve gıda firmalarının obezitenin artmasında büyük rol oynadığını söyledi.

ABD’de her yıl gerçekleştirilen obeziteye karşı duyarlılığı artırmayı amaçlayan “Obezite Haftası”nda dört gün boyunca birçok etkinlik gerçekleştirildi. Uluslararası büyük önem taşıyan ve Amerika Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Derneği’nin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe dünyanın dört bir yanından konusunda uzman tıp alanında isim yapmış bilim insanları katıldı.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirlen konferanslarda dünyanın tanınmış cerrahları bir araya gelerek şeker hastalığı ve obezite ile mücadelede etkin ameliyat yöntemlerini tartıştı. Türkiye’yi konuşmacı olarak temsil eden dünyaca ünlü cerrah Prof. Dr. Alper Çelik ise Türkiye’de şeker hastalarına uyguladığı başarılı ameliyatların sonuçlarını anlatan etkili bir konuşma gerçekleştirdi.

“SORUN KİLO DEĞİL İNCE BAĞIRSAK HORMONLARI”

Prof. Dr. Alper Çelik, konunun hem Türkiye hem de metabolik cerrahinin dünya çapındaki gelişimi adına önemli başlıklar olduğunu söyledi. Gelecekte şeker ameliyatları ve metabolik cerrahi uygulamalarının daha da yaygınlaşacağını umut ettiğini söyleyen Çelik, “Hem kilo problemi olan hem de ciddi kilo problemi olmayan şeker hastalarında içinde bulundukları tablonun ameliyatla tedavisi ve bunlara ait sonuçlarını aktardık. Meslektaşlarımız sonuçlarımızı son derece çarpıcı ve önemli bulduklarını ifade ettiler. Kilonun çok önemli bir sorun olmadığı önemli olanın ince bağırsak hormonlarının değişmesi gerektiği olduğunu bilim camiası giderek artan bir farkındalıkla öğrenecektir. Umudum bu. Konferansta dile getirilen konular hem Türkiye hem de metabolik cerrahinin dünya çapındaki gelişimi adına önemli başlıklardı” dedi.

“GIDA FİRMALARININ DENETLENMESİ GEREKİYOR”

Dünyada ve Türkiye’de obezite konusunda ciddi bir farkındalığa ihtiyaç olduğunu söyleyen Prof. Dr Çelik, obeztenin artık dünyada ve ülkemizde çocuklara kadar inmiş olmasına dikkati çekerek, “Obezite sadece doktorların çözebileceği bir sorun değil. Bunun için en başta gıda firmalarının kendine bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Onaylanmamış gıda içeriklerinin kullanılmaması gerekiyor. Özellikle yapay tatlandırıcıların yapay katkı maddelerinin kullanılırken muhakkak iki defa düşünülmesi, bunların uzun dönem sonuçları mutlaka bilinerek gıdalara konulması sağlanmalı. Asıl mesele çevrecilik, belediyecilik, şehirleşme konusundaki yanlış uygulamaların değişmesi. İnsanlara spor yapabilecekleri çevrelerin sağlanması ve gıda firmalarına yapay tatlandırıcılar ve gıda içerikleri konusunda yaptırımların sağlanması. Çocuklarımızın kötü yiyeceklerden uzak tutulması gerekiyor. Farkındalık böyle başlar” dedi.

“MİDE AMELİYATLARI MUCİZE DEĞİL”

Mevcut tedavi uygulamalarının yetersiz kaldığı durumlarda cerrahi uygulamalar ve ameliyatların da son derece önemli bir seçenek olduğunu hatırlatan Çelik, “Pek çok platformda sanki mide ameliyatları mucizeymiş, her şeyin sonuymuş gibi vurgulanıyor, bu doğru değil. Sorun çünkü bir sindirim sistemi sorunu ve bu sadece mideyle aşılabilecek bir mesele değil. Çoğunlukla şeker hastalığı başladıktan sonra ince bağırsaklarınızın, iç organları, karaciğer, pankreas ve beyin tabanındaki önemli merkezlerle iletişimi bozuluyor. Aslında değişmesi gereken şey ince bağırsak hormonlarıdır. Bunun bilinmesini istiyoruz. Zaten metabolik cerrahi de bunu vurgulamak bilinmesi için ortaya konulmuştur” dedi.