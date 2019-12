-"O şimdi cennette" KUDÜS (A.A) - 23.10.2011 - İsrail ile Hamas arasındaki tutuklu takası anlaşması çerçevesinde, Türkiye'ye gönderilen Filistinliler arasında yer alan tek kadın olan Amina Muna'nın ailesi, kızlarının Türkiye'de olmasından çok memnun ve sevinçli. Semira Muna, kızı için "O şimdi cennette" dedi. İsrailli bir gencin kaçırılarak taammüden öldürülmesine karışmaktan müebbet hapse mahkum edilen ve 10 yıldan fazla süredir cezaevinde bulunan Amina Muna'nın ailesi, evlerinin kapılarını ilk kez AA ekibine açtı. Kızının suçlanması, tutuklanması ve serbest bırakılması sürecinde, İsrail'dekiler dahil onlarca ülkeden basın mensuplarının kendileriyle röportaj için geldiğini, ancak kimseyi kabul etmediklerini anlatan Muna'nın ailesi, Amina'nın Türkiye tarafından kabul edilmesi nedeniyle değil, öncesinde de Türkiye'yi ve Türk halkını çok sevdiklerini vurgulayarak, bu nedenle röportajı kabul ettiklerini vurguladı. Amina'nın üniversitedeki mezuniyet resimlerinden başlayarak, sorgulanışı sırasındaki ve cezaevindeki günlerinden kalma birçok resminin süslediği evlerinde, Amina Muna'nın annesi, 66 yaşındaki Semira Muna, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayarak hem yaşadıkları acılı günleri, hem sevincini aktardı. Semira Muna, Türkiye için "Kızım şimdi cennette" derken, mutluluğunu "Ben sadece mutlu değil, dünyanın en mutlu insanıyım. Çünkü o özgür ve o Türkiye'de. Şimdi bütün dünya, her şey benim" sözleriyle anlattı. "Çünkü o artık Türkiye'de. Onlar bizden çok daha mutlular" diye konuşan anne, kızlarının hemen her gün telefon ettiğini belirterek, şöyle konuştu: "Bana dedi ki 'Anne, hiç cennet nasıl bir şey düşündün mü?' Ben de 'bazen' dedim. 'Şimdi ben cennetteyim. Türkiye'deyim. Artık özgürüm, mutluyum. Bana çok iyi, nazik davranıyorlar. İstediğim her şeyi veriyorlar. Bize yardım ediyorlar." Muna ailesi, anne Semira ve Amina'nın diğer üç kardeşi, pek yakında Türkiye'ye gidip kızlarını görmeyi de planlıyorlar.