"O polis benim de kafama silah dayadı"

Antalya'da ehliyeti olmadığı için motosikletiyle kaçmaya çalışırken polis kurşunuyla ölen 18 yaşındaki Çağdaş Gemik'in olay sırasında yanında bulunan arkadaşı 20 yaşındaki Halil Ç., tanık olduğu korkunç olayı tek oğullarını kaybeden kederli aileye anlattı.Halil Ç., aileye üzerinde polis baskısı olduğunu ve bu yüzden saklanmak zorunda olduğunu da ifade etti. Ailenin verdiği bilgiye göre Halil Ç., motosikletle giderken Yeşildere mahallesinde polisin kendilerini durdurmaya çalıştığını belirterek, şöyle anlattı: "Çağdaş, panikledi. Durmak istemedi. Ruhsatı yanında olmadığı, ehliyeti bulunmadığı, ceza yemekten korktuğu ve babasına ait motosikleti kaptırmaktan çekindiği için yola devam etti. Bir ara durdu ve polislere yakın bir mesafede beni indirdi. Çağdaş tam hareket ettiği anda yerde dizlerinin üzerine çöken polis memuru, nişan alıp silahı yan tutarak 4 el ateş etti."Motosikletle yere düşen Çağdaş'ın başından kan aktığını anlatan genç, şöyle dedi: "Ben 'Ne yaptınız, arkadaşımı öldürdünüz' diye bağırdım. Ateş eden polis elindeki silahı kafama dayayarak, 'Sus ..., kes sesini, seni de vururum' diyerek beni tehdit etti.Daha sonra arkadaşımın cebinden kimliğini çıkararak Genel Bilgi Tarama sorgusu yaptırdı. Telsiz anonsuyla Çağdaş'ın hiçbir suçunun olmadığını öğrenen silahını ateşleyen polis memuru, 'Tüh be... Allah kahretsin, sabıkası da yokmuş' dedi. Daha sonra ambulans çağrıldı.Arkadaşım hastaneye kaldırıldı. Beni de gözaltına aldılar." Halil Ç.'nin halen çok korktuğunu anlatan Gemik Ailesi, "Halil, 'Sürekli evimizin önünden polis geçiyor. Beni sürekli izliyorlar. Korkuyorum' dedi. 20 gün sonra askere gidecek" diye konuştu. Gözyaşı döken baba Haşim Gemik, "Oğlum pırıl pırıl çocuktu. Hayatı yeni tanıyan, dürüst, sevgi dolu bir gençti. Oğlum, bir polisin işlediği cinayete kurban gitti. Polisin hak ettiği cezayı almasını istiyorum" dedi.CHP İl Başkanı Ömer Melli "Can güvenliğimizi emanet ettiğimiz polisin ne hakla bu duruma getirildiğini sorgulamamız gerekiyor. Suçlu geçmiş hükümetler, şimdiki hükümet olmak üzere biz siyasetçileriz" diye konuştu. Alevi Kültür Dernekleri Şube Başkanı Engin Kurt da polisin cinayet işlediğini kaydederek, "Kovuşturma bitmeden Emniyet Müdürü'nün 'kasıt yoktur' demesini esefle kınıyoruz. Cenazeyi yıkayan Alevi dedesi 'kafasında 3 kurşun yarası vardı' diyor" şeklinde tepki gösterdi.Pazartesi günü öğleden sonra meydana gelen olayın ardından tutuklanan zanlı polis Mehmet E., 31 yaşında. Evli ve iki çocuk babası olan Mehmet E.'nin 10 yıllık polis memuru olduğu bildirildi. Yunus polisi Mehmet E.'nin vatani görevini ise yeni tamamladığı da öğrenildi. Olayın ardından Emniyet'ten bir üst düzey yönetici, "Mesleğin ve amirlerin baskısının üzerine aile sorunları ve ekonomik sorunlar da binince bu istenmeyen olaylar maalesef yaşanabiliyor" dedi. Yunus polislerinin, 15 günlük kursa tabi tutulduktan sonra motosiklet üzerinde bazı hareketleri yapıp başarılı olanlardan seçildiği bildirildi.Gemik Ailesi ile Antalya Alevi Kültür Dernekleri Antalya Şubesi Başkanı Engin Kurt, Hacı Bektaşı Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Şubesi Başkanı Binali Efe, CHP Antalya İl Başkanı Ömer Melli, cemevinde basına açıklama yaptı. Açıklamada, "Çağdaş'ın üzerinde silah bulunmamasına rağmen başına kurşun sıkılarak öldürülmesi hangi hukuki yetkiye dayanıyor? Polisin ölümle sonuçlanan bu olaya müdahalesi için yetkililerden geniş açıklama beklemekteyiz. Soru işareti bıkrakmayan bir soruşturma ve adaletin tam sağlandığı bir süreç istiyoruz. Yaşam hakkı hiçbir kesime ayrıcalık tanınmaksızın herkese gereklidir. Sağlayacak olan devlettir. Prosedürden öte gerçek adaletin yerine getirilmesinin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz" dediler.Çağdaş Gemik'in polis kurşunu ile öldürülmesi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme başlatılarak mülkiye ve polis başmüfettişi görevlendiriliyor. Öte yandan, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın 3 hafta önce valiliklere gönderdiği genelgede, "Özgürlük ile güvenlik arasındaki dengeyi koruyun. Mecbur kalmadıkça zora başvurmayın, yetkilerinizi isabetli kullanarak, kamuoyu desteğini kazanın" uyarısında bulunduğu ortaya çıktı. Atalay, genelgesinde, polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin görevlerini yerine getirirken kullanacakları yetkiler konusunda önemli uyarılarda da bulundu. İnsan hak ve özgürlükleri ile güvenlik arasındaki hassas dengeyi hatırlatan Bakan, zor ve silah kullanma yetkisinin kanunla belirlendiğine dikkat çekti. Hassasiyet isteyen Atalay, "Polis yasal birçok yetkiye haizdir ve hukuken sorumludur" dedi.