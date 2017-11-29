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"O noter" şimdi de Büyükada'da fayton atlarına yönelik kötü muameleye çare arıyor

    İSTANBUL,(DHA) RİZE'nin İkizdere Noteri görevindeyken  arkadaşları ile birlikte  yaralı, sakat kedi ve köpeklerle uğraşan onları tedavi eden Berran Altuntecim,  iyileştirdiği köpeklerle birlikte çekilmiş fotoğraflı haberi gazetelerde çıkınca sosyal

29 Kasım 2017 15:50

 

 

İSTANBUL,(DHA) RİZE\'nin İkizdere Noteri görevindeyken  arkadaşları ile birlikte  yaralı, sakat kedi ve köpeklerle uğraşan onları tedavi eden Berran Altuntecim,  iyileştirdiği köpeklerle birlikte çekilmiş fotoğraflı haberi gazetelerde çıkınca sosyal medyada da yer bulmuştu. 10 aydır  Büyükada ‘da oturduğunu ve Büyükada Noterliği görevini  yaptığını belirten Berran Altuntecim\'in artık Büyükada\'da yeni arkadaşları ile fayton çeken atlara yönelik kötü muameleleri önlemek için çalıştığı ortaya çıktı.

Altuntecim, Adalarda fayton ve atlar konusunun sürekli gündemde olduğunu belirterek “ Sadece Büyükada’da bin 326 at bulunuyor. 14 tane hara var. 150 tane kaçak aşısız at getirildi. Böyle sorunlarla da uğraşıyoruz. 230 fayton hizmet veriyor. Yazın Arap turistler çok geliyor. Kalabalık gruplar halinde geliyorlar.4 kişi binmeleri gerekirken 5 kişi doluşuyorlar faytonlara. Atlar  yokuşlarda zorlanıyor..Hatta atlar kaymasın diye nallarını bile takmıyorlar. Adaya 17-18 hara gerekiyor.Burada büyük bir at mezarlığı var. Bazen ölenleri yardan aşağıya atıyorlar” dedi.

ADAYA RAYLI SİSTEM EN GÜZELİ OLUR

Büyükada’ya raylı sistemin uygun olduğunu belirten Berran Altuntecim “Atlarla ilgili sorunlar o kadar büyük ki. Geçenlerde 22 atı motora bindiriyorlardı. Aslında adadan çıkarılması yasak. Hatta bazıları yürümekte bile zorlanıyordu..Büyük ihtimalle kesime götürüldü.  Resmi raporlara göre 3,5 senede 1000 at itlaf edildiğini biliyoruz. Adada bulunan 50 kişi bu hayvanlar için çalışıyoruz” dedi.

 Kedi ve köpeklere bakmaya devam ettiğini belirten Altuntecim “ Her sabah yürüyüşe çıkıp onları besliyorum. Sakat olanlara bakmaya çalışıyoruz.” diyor.

(FOTOĞRAF)

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