-"NÜKLEER SANTRALE KARŞI 170 BİN İMZA" TBMM (A.A) - 14.07.2010 - CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, Akkuyu'da nükleer santral kurulmasına karşı toplanan 170 bin imzayı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a verdi. TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Rusya arasında Akkuyu'da nükleer güç santrali kurulmasına ilişkin anlaşmayı onaylayan kanun tasarısının görüşmelerine başlandı. Tasarının tümü üzerinde CHP Grubunun görüşlerini dile getiren Öztürk, ''Türkiye'nin geleceği ve enerjisinin, Rusya'ya teslim edildiğini'' savundu. Anlaşmanın, ''Buram buram Rus hakimiyeti koktuğunu'' ifade eden Öztürk, ''Türkiye'de enerji uzmanlarının görüşleri alınmadı. Rusya adeta, bu metni hazırlayıp, bizimkilerin önüne koydu, 'nereden geçirirseniz geçirin, Meclise getirin' dedi. Ne hazin ki bizimkiler de aynen böyle yaptı'' dedi. Öztürk, anlaşmayla Türkiye'ye nükleer teknoloji gelmeyeceğini, anlaşmanın yap-işlet anlaşması olduğunu belirtti. Öztürk, anlaşmanın ''Türkiye'nin çıkarlarını Rusya'ya peşkeş çektirme, milleti aşağılama ve ihanet belgesi'' olduğunu ileri sürdü. CHP'li Öztürk, ''Santralin 45 kilometre uzakta olan, Silifke'de oturan bir vatandaş olarak, bu konuda mücadele eden Greenpeace üyelerine, Mersin Nükleer Karşıtı Platformunun tüm üyelerine, demokratik kitle örgütlerine teşekkür etmeyi görev biliyorum'' diyerek, üzerinde ''170 bin nükleer karşıtı imza'' yazan kutuyu kürsüde kaldırdı. Öztürk, Akkuyu'da nükleer santral kurulmasına karşı toplanan imzaların yer aldığı kutuyu, daha sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız'a verdi. -''ANLAŞMA, TÜRKİYE'YE YAKIŞMIYOR''- MHP Grubu adına konuşan Kütahya Milletvekili Alim Işık da enerjiyi, ''bir ülkenin gücü ve geleceği'' olarak tanımladı. Kabinede en başarılı Bakanın Taner Yıldız olmasını istediğini dile getiren Işık, ''Çünkü sizin başarınız, Türkiye'nin enerji arenasında güç kazanması, Türkiye'nin dışarıya giden parasının ve dışa bağımlılığının azalması anlamına gelir. Ancak 23. Dönemde enerjiyle ilgili ciddi adımların atılmadığı bir bakanlık oldu'' diye konuştu. Işık, tasarının çekilmesini, anlaşmanın, Meclise ve Türkiye'ye yakışmadığını, ülke yararına olmadığını ifade etti. Işık, bu tasarının yerine, tüm sektörlerin dört gözle beklediği yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin düzenlemenin yasalaşmasını istedi. Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.