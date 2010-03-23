Aysun Kayacı, uzun bir aradan sonra “Cuma’ya Kalsa” adlı bir dizi ile ekrana dönüyor. Başrollerini Haluk Bilginer ve İnci Türkay ile paylaşacak olan Kayacı, dizinin tanıtımında çarpıcı açıklamalar yaptı:





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* 30 yaş sendromu dedikleri gerçekmiş. Etrafınızda hamileli kocalı kişiler görünce bir delleniyorsunuz. Bir denemek istiyorum. Dilimde hep şu vardı: Ben mutlu bir ailenin içinde büyümedim. O yüzden evliliğe sıcak bakmıyorum. Korkuyorum. İyi bir modelini görmedim diyordum ama şu an özgüvenim de kendine geldi.



* Çocuk çok istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Pınar Altuğ’un evindeydim. O kadar mutlu ve güzellerdi ki çok kıskandım. Çağla Şıkel de aynı şekilde. Benim de uzun vadeli ilişkilerim oldu ama beni almadılar evde kaldım. Tebrik ediyorum o arkadaşları. Nasıl yapıyorlar ama demek ki onlarda bende olmayan bir artı var.



* Yurt dışında inanılmaz yürüyordum. Bol bol somon balığı ve salata tükettim. Spor yaptım. İnanılmaz faydalarını gördüm. 36 beden oldum.



* Sarışın olmaktan çok sıkıldım. Küçükken de çok sarıydım. Kendimi bildim bileli de boyatıyorum saçlarımı. Medyadaki görüntümden sıkıldım. Sarışınlık bana bir şey katmıyordu. Benden bir şey alıyor gibi geldi. İyi bir reklam kampanyası olmadığı sürece değiştirmeyi düşünmüyorum. Gösteri dünyasındaki insanlar beğenmiyor. Ama normal insanlar beğeniyor. Ben de normal bir insan olmak istiyorum. Erkekler beğenmiyor. Erkekler zamanında çok beğendi yeter! Artık kadınlar beğensin.