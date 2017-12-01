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"NİNATTA" OPERASI DÜNYA PRÖMİYERİNİ YAPIYOR

  Haber: Orhan SENCER Kamera: İSTANBUL DHA Ahmet Ümit'in "Ninatta'nın Bileziği" adlı romanından uyarlanan "Ninatta"operasının dünya prömiyeri yarın İstanbul'da yapılacak

01 Aralık 2017 14:41

 

Haber: Orhan SENCER Kamera: İSTANBUL DHA
Ahmet Ümit\'in \"Ninatta\'nın Bileziği\" adlı romanından uyarlanan \"Ninatta\"operasının dünya prömiyeri yarın İstanbul\'da yapılacak.
Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi\'nde yarın dünya prömiyeri gerçekleştirilecek “Ninatta\" operası, Mehmet Ergüven\'in rejisi ile sahnelenecek. Evrim Demirel\'in ilk opera bestesi, Ahmet Ümit\'in ilk opera librettosundan doğan eserin orkestra şefliğini Zdravko Lazarov, koro şefliğini Paolo Villa üstlenecek. Eserde Ninatta rolünü Özgecan Gençer ve Gülbin Günay, Nuvanza rolünü Erdem Erdoğan ve Ali Murat Erengül dönüşümlü olarak oynayacaklar.

Görüntü Dökümü:
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-Operadan görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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