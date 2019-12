-"NEWS OF THE WORLD" ÖZÜR DİLEDİ LONDRA (A.A) - 07.06.2011 - İngiltere'de yayımlanan, medya patronu Rupert Murdoch'a ait "News of the World" gazetesi, telefonlarını dinlediği için ünlü İngiliz aktris Sienna Miller'dan özür diledi. Gazetenin aralarında ünlü sanatçılar, siyasetçiler ve kraliyet ailesinin yakınlarının da bulunduğu çok sayıda kişinin telefonlarını yasadışı olarak dinlediği ortaya çıkmıştı. İlk kez 2006 yılında ortaya çıkan olayla ilgili bazı kişiler gazete aleyhine tazminat davası açmıştı. Gazete Londra'daki Yüksek Mahkemede devam eden yasal süreçte bugün, Sienna Miller'dan neden olduğu "sıkıntı ve tacizden" dolayı özür dilerken, ünlü aktris duruşmaya katılmadı. Miller, gazeteden 100 bin sterlin tazminat talep etmişti. "News of the World"ü bünyesinde barındıran ünlü medya patronu Murdoch'a ait News International şirketi, telekulak skandalı nedeniyle özür dileyeceğini ve tazminat fonu oluşturacağını açıklamıştı. Şirketten yapılan açıklamada, bu kararın, News of the World'le ilgili 2004-2006 yılları arasındaki iç soruşturmanın sonucunda alındığı kaydedilmişti. News of the World gazetesiyle ilgili telekulak skandalı ilk kez 5 yıl önce gündeme gelmişti. Gazetenin bazı muhabirlerinin Kraliyet ailesinin yakınları ile bazı ünlü kişilerin de aralarında bulunduğu birçok kişinin telefonlarını dinlediği ortaya çıkmış ve bazı muhabirler gözaltına alınmıştı. İngiltere Başbakanı David Cameron'ın eski iletişim danışmanı Andy Coulson, bu skandal nedeniyle ocak ayında görevinden istifa etmişti. Gazetenin bir dönem editörlüğünü yapan Coulson, telekulak skandalıyla ilgili devam eden haberleri istifasına gerekçe göstermişti.