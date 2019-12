-"NEW YORK'TA BEŞ MİNARE" VİZYONA GİRİYOR İSTANBUL (A.A) - 04.11.2010 - Sinemaseverler, bu hafta üç yeni yerli film ile buluşacak. Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği ve Mahsun Kırmızıgül, Haluk Bilginer, Mustafa Sandal ile Zafer Ergin'in oynadığı ''New York'ta Beş Minare'', 11 Eylül sonrası, Amerika ve dünyanın İslam ile olan paranoyasını gözler önüne seriyor. İstanbul, New York, Bitlis üçgeninde geçen hikaye, aynı zamanda yakın dönemin Türkiye'sini sorguluyor. 11 yıl önce projelendirdiği ''New York'ta Beş Minare'' filmini çekerek, bir hayalini gerçekleştirmiş olan Mahsun Kırmızıgül, senarist ve yönetmen olarak son filminde de yine toplumsal bir konuya dikkati çekti. Kırmızıgül, filmin müzikleri için 140 kişilik müzisyenden oluşan ''The City Of Prague Film Harmonic-Prag Senfoni Orkestrası'' ve ''Prague Opera Korosu'' ile çalıştı. Filmin çekimleri Amerika'nın New York kenti ile Türkiye'de İstanbul-Bitlis hattında toplam sekiz haftada tamamlandı. İlk kez yerli bir filmin yarısı İngilizce olarak çekildi. Filmde yerli ve yabancı yaklaşık olarak 300 kişilik ekip çalıştı. Filmin prodüksiyon ve mekan hazırlıkları için de 2,5 ay çalışıldı. -MANİK, TİK VE TİLDO'NUN ARKADAŞLIĞI- Kemal Uzun'un yönettiği ve Demet Evgar, Mete Horozoğlu, Fırat Tanış ile Ali Atay'ın oynadığı ''Vay Arkadaş'', aksiyon ve komedi sahneleriyle dikkati çekiyor. Filmde, İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde yaşayan üç arkadaş Manik, Tik ve Dildo'nun, mahallenin dışına pek taşmayan, sıradan ama kendi içlerinde hareketli bir şekilde devam eden heyecan, macera ve kahkaha dolu hayatları beyaz perdeye aktarıldı. Filminin hazırlıkları, Ocak ayında başladı ve yaklaşık 7 ay sürdü. Çekimlere başlamadan önce oyuncularla birlikte Bozcaada'da okuma provaları ve senaryo çalışmaları gerçekleştirildi. Filmin çekimleri, İstanbul'un tarihi semtleri Balat, Sütlüce, Beyoğlu ve Haydarpaşa Garı'nda gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 haftada tamamlanan filmde, 150 kişilik bir teknik ekip yer aldı. Filmdeki striptiz sahnesi için oyuncu Demet Evgar, yaklaşık 2,5 ay süren özel ders aldı. Film, yaklaşık bir milyon dolara mal oldu. Murat Aslan'ın yönettiği ve Ufuk Özkan, Metin Zakoğlu, Doğa Rutkay ile Sümer Tilmaç'ın oynadığı ''Pak Panter'', paranoyak yönetim anlayışının geleneklerini hicvediyor. Filmde, özel olarak kurulmuş Pak Panter teşkilatı ve istihbarat elemanlarının başından geçen aksiyonel ve bir o kadar da komik maceralar anlatılıyor.