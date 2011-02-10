-"NERONLAR" MESAİYE DEVAM ETTİ İSTANBUL (A.A) - 10.02.2011 - İstanbul'da 10 otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Maltepe Gülsuyu Mahallesi Ebabil Sokağı'nda park halinde bulunan 7 otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Bu arada, Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Kaktüs Sokak'ta park halinde bulunan bir minibüs ile otomobil, Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi 5/11 Sokak'ta ise bir otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polisin başlattığı soruşturma sürüyor.