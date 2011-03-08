-"NEMRUT" TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ ADIYAMAN (A.A) - 08.03.2011 - Adıyaman ile Malatya arasında yıllardan beri devam eden "Nemrut Dağı" tartışması yeniden alevlendi. Adıyamanlılar, Nemrut Dağı'nın kendi sınırları içerisinde olduğunu iddia ederek, Malatya'nın sahiplenmesine karşı çıkıyor ve bu konuda yıllardan beri bir mücadele sürüyor. İki il arasında, "Nemrut Bizimdir" tartışması devam ederken, Adıyaman Belediyesi tarafından Malatya Valiliği'ne gönderilen uyarı yazısında, Nemrut Dağı ile ilgili fotoğrafların, Malatya Valiliği yayınlarında kullanılmaması istendi ve bu konuda suç duyurusunda da bulunuldu. Adıyaman Belediye Başkan vekili Hacı Yusuf, Nemrut Dağı konusunda açıklamalar yapan Malatya Valisi Ulvi Saran'a tepki gösterdi. Yusuf, şunları kaydetti: "Biz bu açıklamayı talihsizlik gibi görüyoruz. Çünkü biz Malatya Valiliği'ne gerekli uyarıların yapılması için avukatımız aracılığı ile mahkeme kanalından dava açtık. Malatya Nemrut Dağı ören yerini, kendilerine ait olamayan bir değeri kendilerininmiş gibi kullanmaları, göstermeleri ve sahiplenmelerinden duyduğumuz rahatsızlıktan dolayı Malatya Valiliği hakkında suç duyurusunda bulunduk." Adıyaman Valisi Ramazan Sodan ise Nemrut Dağı'nın Adıyaman sınırları içerisinde olduğunu bir kez daha yineledi. Vali Sodan, "Nemrut Dağı'nın tapusu Adıyaman'dadır. Dolayısıyla bizim sınırlarımız içerisinde yer aldığını herkes bilir. Adıyaman Belediyesi bu konu hakkında Malatya Valiliği hakkında bir dava açtı ve dava devam ediyor. Bu konuda dava sonuçlanana kadar söyleyecek pek fazla bir şey yok. Sonuçlandığında bu konuyu değerlendireceğiz" diye konuştu. -TARTIŞMALAR- Adıyaman Valisi Ramazan Sodan, 10 Ekim 2010 tarihinde Adıyaman'da düzenlenen panelde, Malatya Valiliğinin 4 Aralık 2009 yılında bir yazı ile Adıyaman Nemrut Yolu ile Malatya Nemrut Yolu'nun birleştirilmesi konusunda bir talepleri olduğunu belirtmiş, ancak bu talebin Adıyaman tarafından kabul edilmediğini, bu konuda hazırlanan protokolün de imzalanmamasının karara bağlandığını ifade etmişti. -NEMRUT DAĞI- Güneydoğu Torosların ortasında yer alan Nemrut dağı, Kommagene Krallığı'nın bir antik kentini barındıran milli park ve ören yeri durumunda. Nemrut dağına Pütürge ilçesi üzerinde 94 kilometrelik karayolunu da aştıktan sonra varılıyor. Nemrut dağı, heykellerin yanı sıra özellikle temmuz ve ağustos aylarında güneşin doğuşunun ve batışının izlendiği bir mekan olarak da biliniyor.