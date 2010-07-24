-"NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE' DİYEMEYENLER IRKÇILIK YAPANLARDIR" KAYSERİ (A.A) - 24.07.2010 - Gazi Üniversitesi (GÜ) Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, ''Asıl (Ne mutlu Türküm diyene) diyemeyenler ırkçılık yapanlardır. Türk milleti hiçbir zaman ırkçı olmamıştır'' dedi. Kayseri'de, 22. Ulusal, 12. Uluslararası Dadaloğlu Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında Şehir Tiyatrosu'nda ''Dadaloğlu, Avşarlar ve Yerelden Ulusala Avşar Kültürü'' konulu panel düzenlendi. Prof. Dr. Halaçoğlu, panelde yaptığı konuşmada, Osmanlı döneminde, nüfusun 7'de birini Avşarların oluşturduğunu belirterek, ''Şu an ülkemizde her 7 kişiden birinin soyu Avşarlara dayanıyor'' dedi. İnsanların kimliklerini öğrenmek zorunda olduklarını, ancak bazen bu konudaki çabaların ''kafatasçılık ve ırkçılık'' olarak nitelendirildiğini dile getiren Halaçoğlu, ''Asıl (Ne mutlu Türküm diyene) diyemeyenler ırkçılık yapanlardır. Türk milleti hiçbir zaman ırkçı olmamıştır'' diye konuştu. Türklerin ırkçılık yapması durumunda imparatorluk kuramayacaklarını dile getiren Halaçoğlu, şöyle konuştu: ''Çünkü imparatorluklar milli devlet değildirler. Milli devletler belli bir millete mensup insanlar tarafından kurulan devletlerdir. Oysa Türkler, 100'den fazla devlet kurmuştur. Bunların 16'sı, hatta Cumhurbaşkanlığı forsunda bulunmayan Safiri Devleti ile birlikte 17 Türk devleti kurulmuştur. Bunların hepsi, imparatorluk hüviyeti gösterir. Yani Tükler, farklı milletleri bir araya getiren yegane milletlerden biridir. Irkçı oldukları takdirde kendi idaresindeki milletleri asimile etmesi gerekirdi. Tam tersine kendisi asimile olmuş, bazılarına biz bugün Kürt diyoruz. Türk milleti birleştiricidir, barışçıdır, inançlara, kültürlere saygılıdır.'' Türk Oğuz boyları içinde devlet kurma hakkına sahip olmuş, devlet kurması halinde kabul gören boylardan birinin Avşarlar olduğunu dile getiren Halaçoğlu, Avşarların, İran'da en büyük devletlerini kurduklarını, Anadolu'da Osmanlı ile çatışan Avşarların, otoriteyi pek kabul etmek istemediklerini belirtti. Halaçoğlu, Yörük, Türkmen, Türk, Avşar gibi isimlendirmelere rağmen bu insanlar arasında çok farklılıklar bulunmadığını, insanların ayrışmak yerine birleşmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Panele, AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, MHP İl Başkanı Süleyman Korkmaz, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Hasan Ali Kilci ve davetliler katıldı.