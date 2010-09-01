-"NAZIM'IN JANDARMASI"NA ANIT MEZAR İZMİR (A.A) - 01.09.2010 - Nazım Hikmet'in Bursa'da cezaevinde olduğu dönemde, jandarma olarak vatani görevini yapan ve ünlü şairi eşi Piraye ile buluşturan Gani Kalaycı'nın anıt mezarı törenle açıldı. Bornova Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karaburun Amberseki köyünde masrafları Bornova Belediye Başkanı Kamil Okyay Sındır tarafından karşılanan anıt mezarın açılışına Sındır, Karaburun Belediye Başkanı Serdar Yasa, Gani Kalaycı'nın hikayesini ortaya çıkaran Şıh Ali Yalçıner, Kalaycı'nın eşi Sakine Kalaycı ve çocukları ile sanatçılar ve köylüler katıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Bornova Belediye Başkanı Kamil Okyay Sındır, Nazım Hikmet'in, düşüncesini özgürce ifade eden, toplumla düşüncesini paylaşan evrensel bir şair olduğunu belirterek, ''Gani Kalaycı, Bursa'daki hapishanesinde Nazım Hikmet ile tanışmış. Çok iyi dost olmuşlar. Birbirlerine güvenmişler. Bu ülkenin Gani Kalaycı gibi insanlara ihtiyacı var. Onların bıraktığı insan sevgisi bize örnek olmalı'' dedi. Saniye Kalaycı, eşinin yaşamı boyunca kimseyi üzmediğini belirterek, Sındır'a katkılarından dolayı teşekkür etti. Gani Kalaycı, Bursa Cezaevinde kaldığı dönemde Nazım Hikmet'i eşi Piraye ile buluşturduğu ortaya çıktıktan sonra ''Nazım'ın jandarması'' olarak anılmıştı.