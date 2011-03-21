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Politika

"NATO, lİBYA'NIN LİBYALILARA AİT OLDUĞUNU TESPİT İÇİN GİRMELİ" ANKARA (A.A)

21 Mart 2011 13:44

-"NATO, lİBYA'NIN LİBYALILARA AİT OLDUĞUNU TESPİT İÇİN GİRMELİ" ANKARA (A.A) - 21.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, NATO, Libya konusunda devreye girecekse Türkiye'nin bazı şartları olduğunu belirterek, ''NATO, Libya'nın Libya'lılara ait olduğunu tespit ve tescil için oraya girmelidir. Yer altı kaynaklarının, zenginliklerinin birilerine dağıtımı için değil. Libyalı kardeşlerimiz, güçlü, istikrarlı, huzurlu bir geleceği inşa etmek için her türlü imkana sahipler. Libya halkına bu fırsat tanınmalı, operasyon işgale dönüşmeden, Libyalıların kendi kararlarını vermeleri için fırsat tesis edilmelidir'' dedi.

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