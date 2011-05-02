-"NATO, KADDAFİ'Yİ ÖLDÜRÜRSE BU İYİ OLUR" WASHINGTON (A.A) - 01.05.2011 - Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör John McCain, NATO'nun askeri merkezi hedef alan hava saldırılarında Libya lideri Muammer Kaddafi'yi öldürmesi durumunda bunun "iyi birşey" olacağını söyledi. McCain, CBS televizyonunda yayımlanan "Face the Nation" programında yaptığı açıklamada, "Kaddafi'nin komuta kontrol yetisini yok etmeleri gerektiğini, Kaddafi'nin bu yüzden ölmesinin veya yaralanmasının iyi olacağını" belirtti. "Libyalı muhaliflerin başarılı olmasına yardım etmek, Kaddafi'yi ve onunla birlikte olan herkesi devirmek için bir stratejiye sahip olmaları gerektiğini" ifade eden McCain, ABD Başkanı Barack Obama'nın Libya meselesiyle ilgilenme biçiminden tatmin olmadığını, ABD'nin arka planda kaldığını kaydetti. McCain, ABD'nin, NATO'nun Libya operasyonuna daha fazla hava gücü katkısında bulunması gerektiğini savunarak, "Savaşa tekrar katılmalıyız. Buradan çıkacak kötü sonuç, sonrasında El Kaide'ye kapıyı açacak bir çıkmaz olur" diye konuştu. Bir diğer Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da, "Fox News Sunday" programında yaptığı açıklamada, Muammer Kaddafi'nin, uluslararası hukukun dışında hareket ettiği ve sivillere saldırdığı için "meşru bir askeri hedef" olduğunu kaydetti. Graham, Kaddafi için "Sorunun kaynağı o. Libya'nın meşru lideri değil. Ya adalet önüne çıkarılmalı ya da öldürülmeli" dedi. Bu arada Libya hükümetinin sözcüsü Musa İbrahim, NATO güçlerinin gece düzenlediği hava saldırısında öldüğü açıklanan, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğullarından Seyfül Arab Kaddafi'nin en küçük değil, en küçükten bir önceki oğlu olduğunu söyledi. Saldırıda Kaddafi'nin 3 torununun da öldüğü bildirilmişti. -KADDAFİ GÜÇLERİ, MİSRATA LİMANINI BOMBALIYOR- Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin, Libyalı muhaliflerin elinde bulunan Misrata limanını bombaladığı bildirildi. Libyalı muhaliflerin Ahmet Hasan adlı bir sözcüsü, Reuters ajansına telefonla yaptığı açıklamada, Kaddafi güçlerinin, Misrata limanını Grad füzeleriyle bombaladığını, doğrudan limanı hedef aldığını, bombardıman sırasında bir yardım gemisinin limanda yükünü boşaltmaya çalıştığını söyledi. Hasan, yükünü boşaltmaya çalışan yardım gemisinin, hangi örgüt tarafından işletildiğini ise bilmediğini kaydetti. Libya televizyonu, "NATO'nun direnişçilere silah dağıtmasını durdurmak için Misrata Limanı'nın bombalandığını" duyurdu. Televizyonun haberinde, "NATO, bugün Libya silahlı kuvvetlerinin Misrata Limanı'nda uyguladığı ablukayı ihlal etmeye çalıştı. İttifak, aynı zamanda çeşitli deniz araçları kullanan silahlı suç çetelerine silah sevkiyatı yapmaya ve erzak dağıtmaya çalıştı, ancak onu denize kaçmaya zorlayan ağır bir bombardımana maruz kaldı" ifadesi kullanıldı. Bu arada, Libyalı muhaliflerin bir sözcüsü, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerle Misrata Havalimanı'nın kontrolü için çatıştıklarını söyledi. Bir diğer sözcü de NATO'nun, düzenlediği hava saldırılarında, Libyalı muhaliflerin elindeki Zintan kenti yakınında, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlere ait mevzileri vurduğunu kaydetti.