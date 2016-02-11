"NATO Ege'de kimi vuracak?"



Frankfurter Rundschau gazetesi, NATO'nun Ege Denizi'nde insan kaçakçılarına karşı yürüteceği operasyonu yorum köşesinde değerlendiriyor:

"Elbette NATO birlikleri mülteci teknelerine ateş etmeyecek. Peki, o zaman neyi vuracak? Perşembe günü ortaya çıkan bilgilere göre bir şekilde daha ayrıntılı gözlemler yaparak, sınır koruma birimlerine bilgiler aktaracak. Bunun ne getireceğini kestirmek zor değil; sıfır virgül hiç. Bu operasyon için harcanacak para, mültecilerin vatanlarına yakın bölgelerde daha yararlı kullanılabilirdi. Bir kaç fazladan üniformalı seyirci savaş mağduru insanların teknelere binmesine engel olamaz. Asıl amaç mültecileri engellemek olduğundan kaçakçıların engellenmeye çalışıldığı ifadesi de inandırıcı değil."

NATO'ya yönelik bir eleştiri de Stuttgarter Zeitung'da yorum köşesinde yer alıyor:

"Zayıf, güçsüz bir Avrupa'nın Kremlin liderinin hayal ettiği güçlü Rusya rüyasına hizmet edeceği ve Putin'in eline geçirdiği fırsatları avantaja çevirmedeki ustalığı artık sır olmaktan çıktı. Teoride buna direnmek için yollar bulmak mümkün. Suriye'de barışa, AB'de ise birlikteliğe gereksinim var. Ama her iki hedef de ışık yılları kadar uzak görünüyor. Suriye'de salt rejim ve rejim karşıtları çatışmıyor, rejim karşıtları da birbirine düşmüş durumda. Avrupa'da herkes kendi başının çaresine baktığından kimse bir çözümün olacağına inanmıyor. Henüz acılar insanları harekete geçirecek denli hissedilmiyor."

Nazi döneminde binlerce kişinin yaşamını yitirdiği Auschwitz'teki ölüm kampının eski koruması 94 yaşında yargılanmaya başladı. Westdeutsche Allgemeine dün başlayan davaya ilişkin bir yoruma yer veriyor:

"Onlar, korumalar, Nazi rejiminin Auschwitz, Dachau ya da Buchenwald'daki kamplarının ölüm çarklarıydılar. Alman adaletinin görevi, yaşadıkları sürece onları bulup yargılamaktır. Sanık 94 yaşında olsa bile. Duruşmaya katılacak kadar sağlıklı olması yeterli. Auschwitz'deki yaklaşık 6 bin 500 koruma savaştan sağ çıkmayı başardı. Uluslararası Auschwitz Komitesi'ne göre şimdiye kadar 40 koruma yargılandı. Utanç verici bir rakam. Şimdi savcılar ve yargıçlar ellerini sıkı tutmalı. En azından bunu yapmalılar."

Bilim insanları yüzyılın başarısı olarak niteledikleri bir gerçeği ortaya çıkardı. Uzay zaman bükülmesi doğrulandı. Frankfurter Allgemeine gazetesi bu önemli gelişmeyi şöyle yorumluyor:

"Einstein görünmeyen dalgalarının bir gün ölçülebileceğine kendisi bile inanmıyordu. Ve gerçekten uzay zaman bükülmesi yaklaşık 60 yıl sonra doğrudan kanıtlarla başarılı bir şekilde ortaya çıkarıldı. Fizikçilerin alet ve edevatları şimdiye kadar bu etkiyi ölçebilecek denli hassas değildi. Bu durum geçen yıl Amerika'nın geliştirdiği iki Ligo antenleri ile değişti. Uzay zaman bükülmesinin kanıtlanmasıyla evrene yeni bir pencere de açılmış oldu. Artık normal teleskoplarla güçlükle görünen kara delikler ve nötron yıldızları gözlemlenebilecek.