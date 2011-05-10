-"MÜZİSYENLER BOZCAADA'YA GİREBİLİR" ÇANAKKALE (A.A) - 10.05.2011 - Bozcaada Belediye Başkanı Mustafa Mutay, (Bizim sanatçılara karşı böyle bir davranışımız, onları rencide etmek gibi bir durum olamaz) dedim. Tamam biz bir yanlış yapmışız, şimdi bu yanlışımızdan geri döndük. Belediye Başkanı ve Meclisimiz olarak özür diledik. Bu iş biraz abartıldı. Müzisyenlerin Bozcaada'ya girmemesi gibi bir durum yok. Biz her zaman onlara destek veriyoruz" dedi. Mutay da yaptığı açıklamada, Belediye Meclisi'nin böyle bir karar aldığının doğru olduğunu söyleyerek, ''Ancak tabeladaki yazı biraz sıkıntılı bir ifade oldu. Daha önce diğer ilçelerden gelen bazı kişiler adada geceleri lokantalarda çalarak konuklarımıza rahatsızlık veriyordu. Bu yazıyı onun için astık. Ama gerçekten üslup biraz yanlış oldu. Bunu kabul ediyorum'' dedi. Mutay, levhayı söktüklerini, internet sayfasından da özür dilediklerini bildirerek, ''(Bizim sanatçılara karşı böyle bir davranışımız, onları rencide etmek gibi bir durum olamaz) dedim. Tamam biz bir yanlış yapmışız, şimdi bu yanlışımızdan geri döndük. Belediye Başkanı ve Meclisimiz olarak özür diledik. Bu iş biraz abartıldı. Müzisyenlerin Bozcaada'ya girmemesi gibi bir durum yok. Biz her zaman onlara destek veriyoruz'' diye konuştu. -MÜZİK-SEN KARARI ELEŞTİRDİ Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası (Müzik-Sen) Genel Başkanı Mehmet Çırıka ise, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi Belediye Meclisi tarafından müzisyenlerin adaya girmesinin yasaklandığı yönünde alınan kararla ilgili olarak, ''Bu olay günümüz Türkiye'sine yakışmamaktadır'' değerlendirmesinde bulundu. Çırıka, yaptığı yazılı açıklamada, Bozcaada Belediye Meclisi'nce 6 Nisan 2010 tarihinde alınan karar doğrultusunda, hurdacı, seyyar satıcı ve müzisyenlerin adaya girmesinin yasaklandığını, kararın araba vapuru iskelesine asılan uyarı panosuyla duyurulduğunu bildirdi. Kararı üzüntüyle karşıladıklarını belirten Çırıka, açıklamasında, ''Evrensel hukuk kurallarına, insan haklarına, insanlık onuruna aykırı böyle bir kararın başta Bozcaada sakinleri olmak üzere günümüz Türkiye'sine yakışmadığını üzülerek belirtiyoruz'' sözlerine yer verdi. Çırıka, söz konusu kararın Ankara Tunalı Hilmi Caddesi'nde gözaltına alınan sokak çalgıcılarını hatırlattığını ifade ederek, şunları kaydetti: ''Bu karar bize 'Zenciler giremez, Yahudiler giremez' mantığını hatırlatmaktadır. Ülkemiz genelinde olaydan bilgisi olan binlerce müzisyen Bozcaada Belediyesine gönderdikleri elektronik postalarla kararı kınamış ve bu ayıbın sona erdirilmesini istemişlerdir. Ayrıca, alınan kararın iptali ve duyuru panosunun kaldırılması için sendikamızca Belediye Başkanlığına yazılı bildirimde bulunulmuştur. Üyelerimiz ve ülkemiz müzisyenleri adına bu kararı önerenleri ve bu karara katılanları kınadığımızı, uygulamanın sona erdirilmemesi halinde kararın iptali için sendikamızca yasal yollara gideceğini belirtmek istiyoruz.''