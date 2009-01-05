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Kültür-Sanat

"Müzikten nefret ediyorum"

Pop müziğin güçlü seslerinden Anastacia, kendisiyle yapılan bir röportajda içini döktü.

05 Ocak 2009 02:00

Pop müziğin güçlü seslerinden Anastacia, kendisiyle yapılan bir röportajda içini döktü.Şarkıcı, diğer müzisyenlerin aksine öyle bir cümle etti ki, herkesi şaşkına çevirdi.

O meme kanserine yakalandığı gün uzun bir sessizlik sürecine gireceğini söylemiş ve büyük acılar yaşamış bir kadın. Dünya çapında tanınmış şarkıcı , her ne kadar hayranlarının kendisine destek vermesiyle güç toplasa da zorlu günlerin ardından hala toparlanmaya çalışıyor.

Anastacia, kendisiyle yapılan bir röportajda müzik hakkındaki düşüncelerini tüm samimiyetiyle anlatıp şaşkınlık yarattı.Şarkıcı, müzisyen kimliğiyle ön plana çıkarken, müzikten nefret ettiğini bakın nasıl anlattı.

"Sessizliği, cd koyup dinlemeye tercih ederim.Müzik beni rahatlatmıyor.Hatta bir şeyler çaldığında düşünmekte zorlanıyorum"

"iPod'um var ama onu en son ne zaman kullandığımı hatırlamıyorum bile...Bir Janet Jacksson kaseti almıştım, çok çok eskiden.Aldığım başka bir albüm yok."

Müzik piyasasından sıkıldığını da dile getiren Anastacia, "Müzik hiçbir zaman beni harekete geçirmedi.Benim için bir şey ifade etmiyor." dedi.

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