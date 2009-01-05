"Müzikten nefret ediyorum"

Pop müziğin güçlü seslerinden Anastacia,
kendisiyle yapılan bir röportajda içini döktü.Şarkıcı, diğer
müzisyenlerin aksine öyle bir cümle etti ki, herkesi şaşkına çevirdi.
O meme kanserine yakalandığı gün uzun bir
sessizlik sürecine gireceğini söylemiş ve büyük acılar yaşamış bir
kadın. Dünya çapında tanınmış şarkıcı , her ne kadar hayranlarının
kendisine destek vermesiyle güç toplasa da zorlu günlerin ardından hala
toparlanmaya çalışıyor.
Anastacia, kendisiyle yapılan bir röportajda müzik hakkındaki
düşüncelerini tüm samimiyetiyle anlatıp şaşkınlık yarattı.Şarkıcı,
müzisyen kimliğiyle ön plana çıkarken, müzikten nefret ettiğini bakın
nasıl anlattı.
"Sessizliği, cd koyup dinlemeye tercih ederim.Müzik beni rahatlatmıyor.Hatta bir şeyler çaldığında düşünmekte zorlanıyorum"
"iPod'um var ama onu en son ne zaman kullandığımı hatırlamıyorum
bile...Bir Janet Jacksson kaseti almıştım, çok çok eskiden.Aldığım
başka bir albüm yok."
Müzik piyasasından sıkıldığını da dile getiren Anastacia, "Müzik hiçbir zaman beni harekete geçirmedi.Benim için bir şey ifade etmiyor."
dedi.