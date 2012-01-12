-"Mutlak şekilde yargılanmalıdırlar" ANKARA (A.A) - 12.01.2012 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, ''Türkiye'deki bütün darbeciler de, darbeye teşebbüs edenler de, bir şekilde darbenin alt yapısını hazırlamaya çalışanlar da, ölüm döşeğinde de olsalar mutlak şekilde yargılanmalıdırlar'' dedi. Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. 12 Eylül Darbesi'ni gerçekleştirenlerin yargılanmaya başlandığını hatırlatan Çelik, muhalefet partilerinin, referandum sürecinde ''12 Eylülcülerin yargılanamayacakları'' iddiasında bulunduğunu, bunun da yargılamanın başlamasıyla geçerliliğini yitirdiğini ifade etti. Çelik, ''Muhalefetin, halkı aldattıkları, halka doğruyu söylemedikleri için halka bir özür borçları yok mu? Dürüst siyaset bunu gerektirir, bunu kendilerinden bekliyoruz'' dedi. Yassıada duruşmalarının Türkiye tarihindeki utanç sayfalarından biri olduğuna işaret eden Hüseyin Çelik, 1960 yılında gerçekleştirilen darbeyi halkın yargıladığını belirterek, ''Başta Cemal Gürsel olmak üzere darbenin faillerinin hepsinin, tüm kamu kurumlarından ve yer isimlerinden, isimlerinin kesinlikle silinmesi gerekiyor. 12 Eylülcüler için de aynı şey söz konusu olmalıdır, 12 Mart muhtırasını verenler için de, 28 Şubat Post Modern Darbesi için de, 27 Nisan E- Muhtırasının failleri ile ilgili de bu böyle olmalıdır'' diye konuştu. Son zamanlarda basında darbecilik, teröristlik tartışmalarının yapıldığını anımsatan Çelik, ''Sanki darbecilik, teröristlikten çok daha şerefli bir şeymiş gibi, sanki bu daha asil bir suçmuş gibi bir tartışma yapılıyor. Bunu da ibretle ve hayretle izliyoruz'' dedi. AK Parti'li Çelik, şunları kaydetti: ''Sonuçta bir insan terörist değilse, değildir. Ona terörist yaftası vurmak kimsenin hakkı değildir. Ama sanki darbecilikle anılmak, darbeci olmak, darbeyle suçlanmak çok daha şerefli bir şeymiş gibi sanki çok hafif bir suçmuş gibi, sanki çok daha asil bir suçla itham edilecekmiş gibi bir tartışma yapılıyor. Bunu gerçekten hayretle ve ibretle izliyoruz. Türkiye'deki bütün darbeciler de, darbeye teşebbüs edenler de, bir şekilde darbenin alt yapısını hazırlamaya çalışanlar da, ölüm döşeğinde de olsalar mutlak şekilde yargılanmalıdırlar. İbreti alem için bu böyle olmalıdır. Bizim kimseyle kan, kin davamız yoktur. Bizim şahıslarla bir derdimiz yoktur. Biz prensipler çerçevesinde meseleye bakıyoruz. Artık darbe söylentisi, muhtıralar, andıçlar bizim hafızamızdan, dünyamızdan çıkarılmalıdır. Bizim sözlüğümüzden bunlar çıkmalıdır. İspanya'nın, Yunanistan'ın, Şili'nin yaptığı gibi bütün Pinochetler hesap vermelidir.''