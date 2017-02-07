"Müslüman çöplüğü" ifadesini kullanan Pirinçci’ye para cezası

Batının İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar'ın (Pegida) mitinginde yaptığı konuşmada "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” gerekçesiyle yazar Akif Pirinçci 11 bin 700 euro para cezasına çarptırıldı. Mahkemeden yapılan açıklamada cezanın 1 Şubat tarihinde Pirinçci'ye tebliğ edildiği belirtildi. Yazar Pirinçci Facebook hesabından mahkemenin kendisine gönderdiği yazıyı paylaştı. Ceza gün başına 65 euro olmak üzere 180 gün içerisinde tahsil edilecek.

Pirinçci 19 Ekim 2015 tarihinde Dresden'de düzenlenen İslam ve mülteci karşıtı Pegida hareketinin mitingde 20 bin kişinin önünde 27 dakikalık bir konuşma yapmıştı. Konuşmasında sığınmacıları "işgalciler” olarak tanımlayan Pirinçci Almanya'nın "Müslüman çöplüğü” haline geldiğini söylemişti.

Akif Pirinçci Nazi dönemine ait ideolojik bir kavram olan ve halkın etnik olarak dönüştürülmesi anlamına gelen "Umvolkung” sözcüğünü kullanmış, "Toplama kampları maalesef şu anda çalışmaz durumda ama elbette başka seçenekler var” demişti.

Akif Pirinçci Felidae adlı polisiye romanıyla Almanya'da büyük üne kavuşmuş, kitapları çoksatanlar listesine girmişti.

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DPA / EC, BD