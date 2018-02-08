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Dünya

"Musk'ın uzay aracı dünyanın düz olduğuna inananlara yanıt"

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Şubat (DHA) – Elon Musk'ın, uzaya gönderdiği uzay aracı, sosyal medya kullanıcıları tarafından dünyanın düz olduğunu düşünenler topluluğuna bir cevap olarak görüldü

08 Şubat 2018 20:35

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Şubat (DHA) – Elon Musk\'ın, uzaya gönderdiği uzay aracı, sosyal medya kullanıcıları tarafından dünyanın düz olduğunu düşünenler topluluğuna bir cevap olarak görüldü.
Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su girişimci Elon Musk önderliğinde dün Mars’a yollanan ve Dünya ile Mars arasında yıllar boyunca uzay boşluğunda süzüleceği tahmin edilen Heavy Falcon adındaki uzay aracıyla sosyal medya kullanıcıları Musk’ın dünyanın düz olduğunu düşünenler topluluğuna bir yanıt verdiğini düşünüyor.
Musk, Kasım ayında Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Dünya’nın düz olduğunu düşünenler topluluğuna, “Neden Mars’ın düz olduğunu düşünenler topluluğu yok?” sorusunu sormuş ve dünyanın düz olduğunu düşünenler topluluğu ise Musk’ın sorusuna, “Merhaba Elon, sorun için teşekkür ederiz. Dünya’nın tam aksine, Mars’ın yuvarlak olduğu gözlemlenmiştir” diye cevap vermişti.
Musk, SpaceX önderliğinde dün ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Kennedy Hava Üssü’nden uzaya fırlatılan uzay aracının görüntülerini resmi Twitter hesabında paylaştı. Twitter kullanıcıları, uzay aracından gelen görüntülerde görünen dünya şeklinin, dünyanın düz olduğunu düşünenler topluluğuna bir yanıt niteliğinde olduğunu söyledi. (Fotoğraflı) 

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