"Murat sen gay misin?"

Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Saba Tümer'le Bu Gece' Programı'nın konuğu şarkıcı Murat Boz oldu. Tümer, Boz'u sorularıyla terletti.



Herkes” Tarkan Tarkan” diyor sana. Ben olsam sıkıntı gelirdi. Sana da geldi mi o sıkıntı?

Bana Tarkan sıkıntısı gelmiyor. Normal aslında, vokalistliğini yaptım 5 yıl.



Mesela 5 yıl iyi ki onunla çalıştım mı diyorsun, yoksa 5 yıl çok uzundu, 1-2 yılda da kesebilirdim mi diyosun?

Hayır benim için deneyim oldu hayatta her şeyin bir anlamı olduğunu düşünüyorum benim için kazanılmış bir zamandır.



Tarkan’ la çalışmaya nasıl başladın?

Tarkan karma albümünü çıkartmıştı, turnesinde vokalist eksikliği vardı, Ozan Çolakoğlu teklifte bulundu ve hayatımın dönüm noktası oldu. O gün hissettim artık geri dönüşü olamayan bir yola girdiğimi.



Bir röportajında Tarkan’ la tanışmasaydım da bu noktaya gelirdim demişsin ?

Tabiî ki olabilirdim. Belki daha farklı olurdu, ama Murat Boz olurdum yine dedim fakat negatif bir durum oluşturdu .



Gayet iddialı olmuş bence, çünkü bu lafı görünce okuyorsun yani peki bir desteği oldu mu Tarkan’ın?

Desteği var tabiî ki, bana parça verdi. Hatta önceki albümümde, deneyimlediğim sahne performansı, stüdyo kaydı vs… Bana albüm teklifini getiren Tarkan’dır. “Doğru zamanı bekle ne zaman hazırsan bu işi yap” dedi. Hatta ilk Tarkan’ın müzik şirketiyle yapacaktık albümü, ama zamansızlık problemleri oldu. Onun İngilizce albümü falan derken ilgilenemeyeceğini söyledi.



Sen İngilizce albüm yapma dedin mi Tarkan’a?

Yok, hiç bir zaman da Tarkan gibi bir adama İngilizce albüm yapma denmez.



Albüm ne zaman?

Şu an yüzde 60 -70 bitti. Benim 2-3 bestem olacak, eskiden ben yazamazdım zaten. Tarkan’ın beni en çok eleştirdiği konu buydu, ama yaş ilerledikçe birikimler oluyor hayata karşı ve istemeden aklından kelimeler ve melodiler geçiyor. Gerçekten ben de inanmazdım bu lafa, ama öyleymiş.



Şarkını ilk kime dinletirsin?

Bu albümde en büyük şansım Ahmet Çelenk’ tir. Onun uğuruna çok inanıyorum. Ahmet Çelenk bu işe yıllarını vermiş bir insan hepimizden çok daha iyi biliyor bu işi.



Şu etek meselesi ne Murat? Etek giyiyorsun yani.

Çağdaş erkeğin cesur ve çağın gereksinimlerini sahne hayatına yansıtması gerektiğini düşünüyorum, aslında kız arkadaşımın fikriydi bu… Mel Gibson giymişti onda gördüm ve bir anda bana yakışacağını düşündüm.



Hiç giydin mi annenin ya da kız arkadaşının eteğini?

Onu söylersem farklı bir yere çekilebilirim bir anda, zaten muzdaribim.



Murat gay misin?

Hayır. Etek giydim, tabii hazırlanan eteği giydim. Maskülen etek zaten botlar olacak İskoç tarzı.



Etek olayından sonra mı sana gay falan dediler?

Yok mütemadiyen zaten çıkagelen tüm pop starlara genelde söylenmiştir bu. Benim eşcinsellerle de tüm insanlarla da bir problemim yok ayrıca.



Kendi jenerasyonuna baktığında kıskandığın demiyeceğim de rakibin olarak gördüğün biri var mı?

Bende hasetlik yok, ama imrendiğim keşke ben söyleseydim dediğim bir şarkı var “Çakkıdı” çok güzel bir şarkı.



Sahne de onların şarkılarını söyler misin?

Kenan, Hande, Serdar, Tarkan söylüyorum zaten. Konserimde Tarkan bölümü yapacağım zaten. O an çıldırıyordur. Çıldır, bunu söyleyince kuduruyor. O da ben de bakarım diyor o zaman.



Maço musun?

Bunu Eliz’ e sorarsın bir gün inşallah, maço bana kaba bir kelime gibi geliyor. Köpeğimin adı maço.



Yani var bir şeyler var ama hafif dozajında, yani eğitmeye mi çalışıyorsun kendini?

Bu bir süreç her ilişkide farklı şeyler öğreniyorsun. Evet eğitiyorum kendimi, evet tamam maçoyum.



Beraber olduğun kadının her şeyine karışır mısın?

Karışırım tabii ama dozajında



Bu kadar kadın hayranından mesajlar geliyordur. Numaran bulunuyordur, bunlar ilişkiyi zora sokan şeyler…



Aslında bu tarz şeylerden çok fazla rahatsız olmuyor Eliz, ama tavrını ve duruşunu belirleyemeyen insanlar oluyor. O zaman diken diken olabiliyor. Haklı da mesajlar ve fiziksel tacizler oluyor. Öpmeye kalkanlar mıncıklayamaya çalışanlar, bütün erkek sanatçılar da oluyor bu.



Hiç tanımadığınız biri gelip de bu gece bana gel falan diyenler oldu mu?

Çok yanında kız arkadaşın varken yokken yanındayken…



Nasıl bir tavır takınırsın peki?

Tedbirli ve dikkatli davranıyorum.



Şu zamana kadar sana yapılan en absürd teklif neydi?

Birlikte olmak isteyenler tek gecelik ilişki yaşamak isteyenler..



Minyon kadınlardan hoşlanıyormuşsun?

Evet genelde öyle oldu öyledir o zaman.



Bursalı mısın?

Hayır. Karadeniz Ereğli