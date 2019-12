-"Muhalefet kara propaganda peşinde" KIZILCAHAMAM (A.A) - 17.10.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde anamuhalefet partisi CHP'nin kara propaganda peşinde olduğunu söyleyerek, ''İsim vermeyeceğim, ama siz zaten 'robot resmini' tanıyacaksınız. Biri çıkmış siyasetin kirlendiğinden söz ediyor. Daha evvel kaç defa karanlıkta ıslık çaldın, kaç defa içi boş dosyaları havada salladın? Şimdi kalktın, Sayın Atalay için salladığın dosyayı daha evvel benim Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı için de salladın, Sayın Yazıcı için de sallamıştın. Defalarca mahcup olduğun bu yöntemden artık vazgeç. Ya vazgeç ya da kılavuzunu değiştir. Yanlış kılavuzlar seçiyorsun'' dedi. Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen ve 3 gün süren İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın bitiminde yaptığı değerlendirme konuşmasında, anamuhalefetin bütün demokrasilerde çok temel bir kurum olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: ''Ama bizim anamuhalefet, partimizin hallerini gördükçe çılgına dönüyor, ben de onların haline acıyorum. Zaman zaman böyle muhalefete can feda diye düşündüğüm de oluyor ama daha çok üzülüyorum. Son günlerde bizim muhalefet yine kara propaganda peşinde. İsim vermeyeceğim, ama siz zaten 'robot resmini' tanıyacaksınız. Biri çıkmış siyasetin kirlendiğinden söz ediyor. İnsan biraz haya eder. Biraz diyorum, zira o kadarı da yeter. Biraz haya eden insan bütün Türkiye'nin duyduğu, kendi partisinin belediye başkanının ifadesiyle, ses kasetlerini hep beraber dinledik. 'Yamyamları doyuramıyorum' diyen kendi belediye başkanının itirafını da duyar da ses verir. Hani, senaristin biri sana 'hafiye' rolünü oynarsan baş aktör olursun dedi de sen bu rolü çok benimsedin ya... Daha evvel kaç defa karanlıkta ıslık çaldın, kaç defa içi boş dosyaları havada salladın? Şimdi kalktın, Sayın Atalay için salladığın dosyayı daha evvel benim Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı için de salladın, Sayın Yazıcı için de sallamıştın. Saçma sapan bir elektronik mailden hareketle 'istifa, istifa' diye meydan meydan dolaşmıştın. Gerçek ortaya çıktığı zaman ise ne oldu? Ne 'Bir köstebek beni aldattı' dedin ne de özür diledin. Hiçbirini yapmadın. Defalarca mahcup olduğun bu yöntemden artık vazgeç. Ya vazgeç ya da kılavuzunu değiştir. Yanlış kılavuzlar seçiyorsun.'' -Bakan yardımcılıkları- AK Parti 18. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda daha önceki toplantılarda olduğu gibi mevcut durumu, gelecek hedeflerini konuşup, tartıştıklarını anlatan Başbakan Erdoğan, şimdi de yeni bir sürecin başında, yeni bir maratona başladıklarını söyledi. Yol gösterici bütün katkıları için partililere teşekkür eden Başbakan Erdoğan, milletin birlik ve beraberliğinin daim olmasını diledi. Kendilerine birçok yazılı soru iletildiğini söyleyen Erdoğan, bakan yardımcılığı kurumunu bunların takibi ve çözümü için tesis ettiklerini ifade etti. ''Rahat rahat benim her milletvekili arkadaşım, siyasetin içinde olan her kardeşim, vatandaşım bakan yardımcılarına ulaşabilir'' diyen Erdoğan, bakan yardımcılarının bir danışmanlar grubuyla çalışacaklarını ve sorunların bu kişilerce takip edileceğini dile getirdi. Sorunların süratle çözüme kavuşturulması için bakan yardımcılığının tesis edildiğini vurgulayan Erdoğan, kendisinin de sorunları takip edeceğini söyledi. Erdoğan, eksik olan bazı bakan yardımcılıklarına da kısa zamanda, bir iki hafta içinde atama yapacaklarını bildirdi. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, sözlerini, partililerin gelecek Kurban Bayramı'nı kutlayarak bitirdi.