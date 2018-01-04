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 "Mor Beyin" tahliyesi : İlk duruşmada beraat etti

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA) FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla tutuklandıktan sonra programın iradesi dışında cep telefonuna yüklendiği tespit edilen gazeteci Ömer Faruk Aydemir ilk duruşmada beraat etti

04 Ocak 2018 18:59

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA) FETÖ\'nün kriptolu haberleşme programı ByLock\'u kullandığı iddiasıyla tutuklandıktan sonra programın iradesi dışında cep telefonuna yüklendiği tespit edilen gazeteci Ömer Faruk Aydemir ilk duruşmada beraat etti. 
İstanbul 36\'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanık Ömer Faruk Aydemir avukatıyla birlikte katıldı. Duruşmayı başlatan mahkeme başkanı, Aydemir\'in FETÖ mensuplarınca geliştirilen \'Mor Beyin\' gibi uygulama sunucularına yönlendirme sonucu ByLock IP\'sinin görüldüğünü, yapılan incelemelerin ardından Aydemir\'in mağdur listesinde adının geçmesinin ardından 28 Aralık 2017 tarihinde tahliye edildiğini hatırlattı. 

\"BYLOCK\'U İNDİRMEDİM VE KULLANMADIM\"
Daha sonra savunmasını yapan Aydemir, \"Kesinlikle ByLock  indirmedim ve kullanmadım.  ByLock kullandığım iddiasıyla sarı basın kartımın iptal olduğunu öğrendim. Hemen savcılığa başvurup telefonumu teslim ederek incelenmesini istedim. Gözaltına alındığım tarihe kadar evimde bekledim\" dedi.

MAHKEME BERAATINA KARAR VERDİ... 
Esasa dair görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, Aydemir\'in beraatine karar verilmesini ve sanıktan ele geçen dijital materyallerin incelenmesinin ardından sanığa iadesini istedi. Davayı karara bağlayan heyet, \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçunun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle Aydemir\'in beraatine karar verdi. Sanığın yurt dışına çıkış yasağını da kaldıran heyet, tazminat davası açma hakkı olduğunu hatırlattı.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Ömer Faruk Aydemir, ByLock uygulamasını kullandığı gerekçesiyle 16 Ağustos 2017 tarihinde tutuklanmıştı. Aydemir hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame İstanbul 36\'ıncı ağır Ceza Mahkemesi\'nde kabul edilmişti. Aydemir, mağdurlar listesinde adının yer almasıyla birlikte, 28 Aralık 2017 tarihli ara celsede tahliye edilmişti.


 

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