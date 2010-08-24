-"MOBİL NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ" HALKIN AYAĞINA GİDECEK ANKARA (A.A) - 23.08.2010 - Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılacak halk oylaması öncesi vatandaşların nüfus cüzdanı taleplerinin karşılanabilmesi için 4 adet minibüsün ''Mobil Nüfus Müdürlüğü''ne çevrilerek, halkın ayağına gideceğini bildirdi. Vilayetler Birliği'nin Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Vali Galip Demirel Tesislerinde İl Genel Meclisi üyeleri ve il yöneticilerine verdiği iftar yemeğinde konuşan Vali Yüksel, nüfus cüzdanları üzerindeki vatandaşlık numarasının önemine değindi. Kamu kurum ve kuruluşları ile bankalarda yapılacak tüm işlemlerde, üzerinde TC Kimlik Numarası yer alan nüfus cüzdanlarının ibraz edilmesi şartı olduğunu hatırlatan Yüksel, yaptıkları araştırmada Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 600 bin, Ankara'da ise 124 bin kişinin nüfus cüzdanlarında vatandaşlık numarasının yer almadığı bilgisini verdi. Vatandaşların 12 Eylül'de yapılacak referandumda oy kullanabilmeleri için üzerinde vatandaşlık numarası yer alan nüfus cüzdanlarına sahip olmaları gerektiğini vurgulayan Vali Yüksel, sorunun çözümü için Ankara Valiliği olarak çeşitli önlemler aldıklarını bildirdi. Kimliklerini değiştirmek isteyen çok sayıda vatandaşın Nüfus Müdürlüklerini doldurduğunu ve saatlerce sırada beklemek zorunda kaldıklarını kaydeden Yüksel, şunları söyledi: ''Vatandaşlar Nüfus Müdürlüklerinde kuyrukta bekliyor. Bana göre bunun daha pratik bir yöntemi olmalı. 'Vatandaşın ayağına nasıl gidebiliriz?' diye düşündük ve çalıştık. Şimdi içerisini özel olarak donattığımız ve vatandaşların bu araçlarda işlemlerini yapabileceği 4 adet büyük minibüs hazırladık. Bu araçlar saat 09.00'dan gece 23.00'e kadar çalışacak. Parklarda, bahçelerde, caddelerde vatandaşlarla buluşabildiğimiz her yerde görev yapacak. Nüfus cüzdanlarını yenileyerek kendilerine verecek.'' -''MOBİL NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ'' GÖREVE BAŞLIYOR- Vali Alaaddin Yüksel, ''Mobil Nüfus Müdürlükleri''nin yarın sabahtan itibaren Ankara'nın 4 büyük ilçesi olan Keçiören, Yenimahalle, Altındağ ve Çankaya'da hizmet başlayacağını belirterek, 12 Eylül'e kadar Ankara'nın dört bir tarafında görev yapacağını kaydetti. Araçların içini son derece yüksek teknolojiyle donattıklarını dile getiren Yüksel, ofis şeklinde donatılan araçların içinde internet bağlantısına sahip bilgisayarlar, klima ve oturma gruplarının yer alacağını aktardı. Söz konusu hizmetin Türkiye'de bir ilk olduğunun altını çizen Yüksel, ''Özellikle yaşlılarımız, hastalarımız için çok iyi bir imkan olacak. Çok ciddi bir çalışma yaptık. Devlet ilk kez masasından kalkıp, vatandaşın ayağına giderek hizmet verecek. Her minibüste 4 personel bulunacak. Burada esas olan, devletin etkin, verimli ve süratle işlem yapabilmesidir. İstiyorum ki 12 Eylül'e kadar herkes vatandaşlık numarasını alsın ve demokratik hakkı olan oyunu kullansın'' diye konuştu. Yüksel, söz konusu araçların test çalışmaları kapsamında geçen hafta sonu Keçiören'de hizmet vermeye başladığını ve dün sabah itibariyle 31 bin kişiye yeni nüfus cüzdanı verildiğini vurgulayarak, ''Başlangıç için iyi bir rakam. Biz, başaramayacağımız hiç bir işe başlamayız'' dedi. Vali Yüksel, konuşmasında Ankara'da göreve başladığı günden bu yana yaptığı çalışmalar hakkında da çeşitli bilgiler verdi.