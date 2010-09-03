-"MİT, JANDARMA VE EMNİYET DIŞINDA HİÇ BİR KURUM DİNLEME YAPAMAZ" ANKARA (A.A) - 02.09.2010 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Jandarma ve Emniyet dışında hiçbir kişi ve kurumun dinleme yapamayacağını belirterek, bunun dışında dinleme yapanların yasa dışı bir iş yapmış olacağını bildirdi. Uluslararası Yöneticiler Derneğinin (YÖNETDER) Rixos Otel'de verdiği iftara katılan Ulaştırma Bakanı Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Yıldırım, bir gazetecinin, ''Genelkurmay İkinci Başkanı'nın hakkındaki, 'terör örgütüne yönelik temin edilen teknik cihazın başka maksatlarla da kullanıldığı' iddialara'' ilişkin sorusu üzerine, ''Onunla ilgili açıklamayı yaptım. Yeni söylenecek bir şey yok'' dedi. ''Nihai ulaşılan bilgi var mı'' sorusuna Yıldırım, ''Dinlemelerin kimler tarafından hakim kararıyla yapılabileceği belli. 5397 sayılı kanunda, MİT, Jandarma ve Emniyet dışında hiçbir kişi ve kurum dinleme yapamaz. Eğer bunun dışında bir dinleme yapan olmuşsa yasa dışı bir iş yapmış olur. Konuların aydınlatılması için arkadaşlarımız gerekli çalışmayı yapacaktır'' yanıtını verdi. ''Kriptoların İsrail'e verildiği iddiaları var'' sözleri üzerine de Yıldırım, ''Bilemiyorum, bu kapsamda ne gerekiyorsa çalışmalar yapılıp, her şey ortaya çıkacak'' dedi. Bir gazetecinin, ''O da suç herhalde'' sözü üzerine Yıldırım, şöyle konuştu: ''Gayet tabii. Kripto dediğiniz güvenlikle ilgili bir konudur. Ulusal güvenliğimiz veya bir başka konuda kriptolarımız başka ülkelerin eline geçmişse bu ülkemiz açısından fevkalade sıkıntılı bir durumdur. Böyle bir şey kabul edilemez. Dolayısıyla bütün iddialar neyse yapılan inceleme sonucu ortaya çıkacaktır. Böylece kurumlar, kişiler, belki de haksız yere, gereksiz yere yıpratılmasının önüne de geçilmiş olur.''