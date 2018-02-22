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Dünya

"Miss Germany" finalisti Derya Sipahi Alman basınında

Levent Gündüz / Freiburg, 22 Şubat (DHA) - Almanya güzellik yarışması “Miss Germany 2018” finalistlerinden Türk asıllı Derya Sipahi alman basınının ilgisini çekti

22 Şubat 2018 13:05

Levent Gündüz / Freiburg, 22 Şubat (DHA) - Almanya güzellik yarışması “Miss Germany 2018” finalistlerinden Türk asıllı Derya Sipahi alman basınının ilgisini çekti.
“Miss Germany 2018” finali 24 Şubat Cumartesi akşamı Almanya’nın en büyük eğlence parkı Avrupa Parkı’nda düzenlenecek.
Podyuma çıkacak olan 22 finalist arasından, Hessen eyaletini temsil eden, Frankfurt kentinden Kayseri kökenli Derya Sipahi (25) podyumda jürinin oylarını lehine çevirmek için yarışacak.
Yönetim danışmanlığı yapmakta olan Derya Sipahi 1.75 metre boyunda, kahverengi gözlü, uzun siyah saçlarıyla şimdiden Alman basının ilgi odağı oldu. Alman Bild gazetesinde ve çok sayıda yerel yayında tanıtılan finalist Derya Sipahi aynı gün internet haber portalı T-Online’ın geniş yer vererek Türk güzelini tanıttığı bir haberin konusuydu.
Boş zamanlarını seyahat ederek, dans ederek ve jetski yaparak değerlendiren Derya en çok Kayseri’nin meşhur mantı yemeğine bayıldığını söyledi. Avrupa Parkı’nda finale hazırlanan Derya podyum çalışmaları için son hazırlıklarını tamamlıyor.

 

Görüntü dökümü:

- Finalistlerin basına tanıtılması

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