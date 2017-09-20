"Milyonfest Ankara"da 4 günde 48 sanatçı sahne alacak

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRK rock müziğinin önde gelen isimleri, 12-15 Ekim tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek “Milyonfest Ankara”da bir araya gelecek.

Umut Kuzey\'in organizatörlüğünde ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisleri’nde 12-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde, iki ayrı sahnede aralarında Şebnem Ferah, Teoman, Athena, Mor ve Ötesi, Selda Bağcan ve Hayko Cepkin’in de olduğu 48 sanatçı konser verecek.

ANKARA ÇIKIŞLI GRUPLAR KENDİ EVLERİNDE SAHNEDE

Müzik kariyerlerine Ankara\'dan başlayarak başarılarıyla tüm Türkiye\'de ses getiren Zakkum, Seksendört, Pamela, Özge Fışkın, Ezhel ve Senforock\'un da aralarında bulunduğu 17 Ankara çıkışlı sanatçı da festivalde sahne alacak.

4 gün sürecek ve kamp imkanı da olacak festivalin programı şöyle:

12 Ekim Perşembe:

Mor ve Ötesi

Mabel Matiz

Adamlar

Deniz Tekin

YÖKŞ

Ezgi Aktan

Emre Aydın

Zakkum

Gevende

Pera

Ezhel

Lara di Lara

13 Ekim Cuma:

Teoman

Seksendört

Umut Kuzey

Niyazi Koyuncu

TNK

Vokalemun

Manga

Pinhani

Pamela

Mehmet Güreli

Özge Fışkın

Utepils

14 Ekim Cumartesi:

Şebnem Ferah

Kurban

Ogün Sanlısoy

Kurtalan Ekspres

Black tooth

The Madcap

Selda Bağcan & Boom Pam

Cem Adrian

Flört

Hüsnü Arkan

Çamur

Dilhan Şeşen

15 Ekim Pazar:

Athena

Pilli Bebek

Senforock

Murat İlkan & Metin Türkcan

Nadas

Dört

Hayko Cepkin

Moğollar

İskender Paydaş

Metropolis

Gökcan Sanlıman

Set

(FOTOĞRAF)