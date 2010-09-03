-"MİLLİ VİCDANI RAHATLATMAZSANIZ İSYAN OLUR" ANKARA (A.A) - 03.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, devletin kendisine karşı işlenilen suçları affedebileceğini ancak vatandaşı öldürenleri affedemeyeceğini belirterek, "Eğer siz, milli vicdanı rahatlatmazsanız, bu arkasından isyanı getirir" dedi. TV8'nin canlı yayınına katılan Erdoğan, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Mitinglerinde gündeme gelen af söylemleri ile ile ilgili bir soru üzerine de Erdoğan, yoğun bir bilgi kirliliği ve kara propaganda olduğunu söyledi. Erdoğan, ''Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak değil, bir vatandaş olarak bir yakımın şehit olması durumunda, kendim adına birinin bunu affetmesine müsaade etmem. Onu, tarih boyunca affetmem, yaşadığım sürece affetmem'' dedi. Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin 7 bin şehit verdiğini ifade ederek şöyle devam etti: ''Bu şehitlerin yakınları var. Bu insanlar dururken, siz onların katili olarak bildiklerimizi affedebilir misiniz? Katilleri affetmek başka bir şey, terörün içerisinde yer almak başka bir şey. Şimdi kalkıp da devlet, kendisine karşı işlenilen suçları affedebilir, ama vatandaşı öldürenleri affedemez. Ağırlaştırılmış müebbet hapis niçin var? Onlar için var. Ama biz, kalkıp da devlet olarak bize karşı işlenen bir suçta bu affı yapalım, ama kalkıp da katili biz affetmeyelim. Bunlar, ayrı birer konu. Bundan sonra da farklı şeylerin gelecekte adım atılmasına neden olur. 'Nasıl olsa, yapanın yanın da kar kalıyor' der. Vuran gider, vuran gider. Bu olmaz. Bir bedeli ödemesi gerekir. Eğer siz, milli vicdanı rahatlatmazsanız, bu arkasından isyanı getirir.'' -''BİZİM BÜTÜN DERDİMİZ, MİLLİ İRADE ANAYASASINA SAHİP ÇIKSIN''- Yeni bir anayasa ile ilgili olarak, ''İleride anayasanın tümü değişecek ise ki siz de bunu öneriyorsunuz. Tüm bu zahmete değer miydi?'' şeklindeki bir soru üzerine de Erdoğan, bu tespite katıldığını söyledi. Erdoğan, ''Biz ana muhalefet partisine giderken ve diğer muhalefet partisine giderken, bu işi parlamento içerisinde bitirelim, en geniş anlamda bitirelim. Katılımcı bir anayasayı yapalım. Yoksa, bizim şu andaki paketimiz, arzuladığımız o geniş anlamda bir anayasa değişikliği değil, ama önemli bir ilk adım. Anahtar, öyle bir anahtar ki, bunu açtığımız zaman o büyük kapı açılacak. Bunu eğer başaramazsak 2011 seçimlerinden sonraki sürece, bu kararlılıkla giremeyiz ve 2011 seçimlerinden sonraki dönem bizim için ayrı bir önem ortaya koyuyor'' yanıtını verdi. Bir gazetecenin, ''Muhaliflerden şöyle diyenler var: Hükümet bu anayasa değişikliğini esas olarak yargı üzerindeki etkisini artırmak için yapıyor. Bu değişiklikler geçtikten sonra, artık AK Parti'nin anayasa değişikliğini gündemde tutması için bir neden kalmıyor? Bunu nasıl değerlendiyorsunuz?'' şeklindeki sorusu üzerine de Erdoğan, bu fikri paylaşmasının mümkün olmadığını söyledi. Erdoğan, ''Bizim bütün derdimiz, milli irade anayasasına sahip çıksın'' dedi.