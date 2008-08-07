"Milli parkı koruyalım" çağrısı

Eko Sistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği, son günlerde Dilek Yarımadası Milli Parkı'na artan ziyaretler nedeniyle muhtemel yangın tehlikesine karşı yetkilileri ve vatandaşları uyardı.Dernek Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı yazılı açıklamada, Dilek Yarımadası Milli Parkı'na ilginin arttığını, hafta sonu piknik yapmak ve denize girmek isteyenlerin oluşturduğu araç kuyruğunun kilometreleri bulduğunu bildirdi.



Tehlikedeki canlı türlerinin evi



Sürücü, Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın, yarımada ve delta gibi iki farklı coğrafik oluşum ile Akdeniz'den Kafkasya'ya kadar olan bitki türlerini bünyesinde barındırdığına işaret ederek, bölgenin nesli tehlike altında olan birçok türe ev sahipliği yaptığını ifade etti.Yaz mevsiminde, özellikle hafta sonunda Milli Park'ta yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşandığına dikkati çeken Sürücü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Milli Park'taki İçmeler, Aydınlık, Kavaklıburun ve Karasu koylarındaki günübirlik kullanım alanlarının kapasitesi 5-6 bin kişi olmasına rağmen, bu rakamın 10-15 bin kişiyi aştığı görülmektedir. Ülkemizin muhtelif yerlerinde çıkan ve binlerce hektarlık alanların yandığı orman yangınları düşünüldüğünde, milli parkı gözümüz gibi korumamız gerekir."



Yangın tehlikesi var



Dilek Yarımadası'nda günübirlik kullanım alanlarında, yasak olmasına rağmen ziyaretçiler tarafından kaçak olarak tüp gibi ateşli aletlerin getirildiğini belirten Sürücü, bitki örtüsünün yoğun olduğu alanlarda da sigara içildiğini öne sürdü. Sürücü, koyların birinde meydana gelebilecek yangın sonucunda, milli park içinde binlerce insanı tahliye edecek tek yol bulunduğuna işaret ederek, kapasitesinin çok üzerinde araç ve insanın alındığı koylardaki yolların dar, giriş ve çıkışları tek noktadan yapılabildiğini bildirdi.



Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın günübirlik kullanım alanlarının olduğu kuzey bölgesinde meydana gelebilecek bir yangında, karadan müdahale şansının çok az olduğunu vurgulayan Sürücü, şöyle devam etti:

"Çünkü buradaki bitki toplulukları birbiri içine girmiş doğal bir alandır. Coğrafi ve doğa yapısı gereği araç ve insan girişine engel teşkil etmektedir. Yangına müdahale şansı, ancak helikopter ve uçakla yapılabilecektir. İnsan ve araç müdahalesinin yapılacağı tek yer, makilik bir alan olduğundan, Dipburun mevkisidir. Milli park içinde yangına anında müdahale edebilecek bir helikopter bulundurulmalıdır. Türkiye'nin en güzel parkını hep birlikte koruyalım." (AA)