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Politika

"MİLLİ GÜVENLİĞİN SAĞLANMASINDAN BAKANLAR KURULU SORUMLU" ANKARA (A.A)

22 Kasım 2010 19:46

-"MİLLİ GÜVENLİĞİN SAĞLANMASINDAN BAKANLAR KURULU SORUMLU" ANKARA (A.A) - 22.11.2010 -  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, bir ülkede milli güvenliğin sağlanmasından TBMM'ye karşı Bakanlar Kurulu'nun sorumlu olduğunu ifade etti. Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu toplantısında Milli Güvenlik Siyaset Belgesi konusunun ele alındığını söyledi. Anayasa'nın 117. ve 118. maddesinin, Milli Güvenlik Kurulu Teşkilat Yasası'nın 2. ve 4. maddelerinin Milli Güvenlik Siyaset belgesinin hazırlanmasıyla ilgili bir kısım hükümleri ihtiva ettiğini ifade eden Çiçek, bir ülkede milli güvenliğin sağlanmasından TBMM'ye karşı Bakanlar Kurulu'nun sorumlu olduğunu belirtti.  Çiçek, bu siyasetin belirlenmesi, tespiti ve uygulanmasından doğrudan doğruya hükümetin sorumlu olduğunu vurgulayarak, ''Çağdaş uygulaması da olan ve bizim de bu konuda epey çaba sarfettiğimiz bir yasa tasarısıdır. Dolayısıyla bugün bunu kabul etmiş olduk'' dedi.

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