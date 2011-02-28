-"MİLLİ GÖRÜŞ HAREKETİ YOLUNA DEVAM EDECEK" ANKARA (A.A) - 28.02.2011 - Vefat eden eski başbakanlardan, Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, ''Milli görüş hareketi onun açtığı yolda, milli görüş prensiplerine bağlı olarak yoluna devam edecektir'' dedi. Erbakan, evinin çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Başta milli görüş camiamız olmak üzere bütün milletimizin başı sağolsun'' dileğinde bulunan Fatih Erbakan, Türk milletin 100-150 senede görebileceği düzeyde bir insanı kaybettiğini belirtti. Erbakan, ''Üzüntümüz çok büyük. Başımız sağolsun. Kendisi siyasetçi kimliğinin yanında huyuyla, ahlakıyla, edebiyle, yaşantısıyla hepimize ve herkese örnek olmuş bir insandır'' diye konuştu. Merhum Necmettin Erbakan'ın en önemli özelliğinin kendisine kötülük yapana bile iyilik yapması olduğunu ifade eden Fatih Erbakan, bunun söylenmesi kolay fakat gerçekleştirilmesi zor bir özellik olduğunu dile getirdi. Erbakan, ''Herkese nasip olacak bir durum değildir. İnşallah mekanı cennet olsun. Cennette Peygamber efendimize komşu olsun inşallah. Bu yönde dua ediyoruz. Elbette milli görüş hareketi onun açtığı yolda, milli görüş prensiplerine bağlı olarak yoluna devam edecektir. Bizlere hem ziyaret ederek hem de telefonla taziyelerini bildiren herkese teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun'' şeklinde konuştu. Bir gazetecinin Türk Silahlı Kuvvetlerinden de taziye mesajı geldiğini hatırlatarak, mesajda Erbakan'ın önemli hizmetlerine değinildiğini belirtmesi ve ''28 Şubat süreci düşünüldüğünde bu mesajı nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine Erbakan, ''O konulara girmek bugün doğru olmaz'' dedi. Erbakan'ın naaşının neden yarın defnedileceği sorusunu da Fatih Erbakan, ''Dünyanın her tarafından gelecek misafirlerimiz var. Sevenleri çok fazla. Endonezya'dan, Malezya'dan tutun Afrika'ya kadar... Gelecek kişilere kolaylık olması açısından yarın olmasını düşündük. İnşallah yarın İstanbul'da defnedeceğiz'' diye yanıtladı. Bir başka gazetecinin, ''Vasiyeti devlet töreni yapılmaması yönündeymiş. Bu doğru mu?'' sorusu üzerine Erbakan, ''Devlet töreni vasiyet şeklinde değil ama çok arzu ettiği bir durum değildi. Biz de zaten öyle düşünüyorduk. O yüzden devlet töreni olmadan defnedeceğiz inşallah'' dedi. Erbakan, bir başka soru üzerine, Necmettin Erbakan'ın Yaşar Okuyan ile seçim ittifakı konusunda bugün bir randevusu olduğuna ilişkin bilgisi olmadığını söyledi. -TAZİYE ZİYARETLERİ- Bu arada, Erbakan'ın evine taziye ziyaretleri devam ediyor. Çeşitli illerden gelen Saadet Partili kadın ve erkekler, Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ile kızları Zeynep Baykoç ve Elif Erbakan Altınöz'e başsağlığı dileklerini ilettiler. Türk Kızılayı, yaşamında zaman zaman derneğe bağışta bulunan Erbakan'ın evinin karşısına çadır kurarak, taziyeye gelenlere, görevli polislere ve basın mensuplarına çay ve poğaça dağıttı. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi çalışanları da Halk Ekmek tarafından üretilen ''şampiyon ekmek'' ikram etti.