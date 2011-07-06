-"MİLLETVEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ GÜNDEME GELMEMELİ" TBMM (A.A) - 06.07.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, andiçmeyen milletvekilleriyle ilgili olarak ''Bence 15 Temmuz itibarıyla bu milletvekillerinin, milletvekilliğinin düşürülmesi konusu gündeme gelemez ve gelmemeli'' dedi. Arınç, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''15 Temmuz, yemin için son tarih denildi. Sayın Elitaş'ın açıklamasıydı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine, Arınç, ''Bu konu Anayasa ve İçtüzük'te yer alır. Bu milletvekilliği düşürülür, mutlaka düşürülmelidir anlamında değil. Bu bir yetkidir. Bu yetkiyi parlamento kullanır veya kullanmaz'' diye konuştu. Şu andaki durumun farklı olduğunu düşündüğünü anlatan Arınç, sözlerine şöyle devam etti: ''Tutuklu oldukları için andiçmeye gelemeyen vekiller var. Bunları mazeretleri var. Serbest olsalar belki geleceklerdi. Diğerleri de bunları bahane ederek gelmiyorlar. İçerideler. Bunun net olarak bir devamsızlık olarak belirlenip belirlenemeyeceği konusunun yeni bir içtihada bağlanması gerekir. Bu işin hukuki tarafı. Siyasi tarafında devamsızlıkları nedeniyle yasama faaliyetlerine katılmayan milletvekillerinin, milletvekillerinin düşürülmesini doğru bulmam. Dolayısıyla, bu 15 Temmuz tarihini, bir grup başkanvekilimiz Anayasa ve İçtüzük'teki bir hükme dayalı olarak söylemiştir. Bu bir blöf değildir, bunun karşılığı rest olamaz. Bu bir şantaj, baskı, tehdit de değildir. 'Böyle gidilirse bunun arkasından böyle bir çözüm gelebilir' anlamında söylediğini düşünüyorum. Bence 15 Temmuz itibarıyla bu milletvekillerinin, milletvekilliğinin düşürülmesi konusu gündeme gelemez ve gelmemeli.'' Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Meclis çalışmalarında bugün için bir aksaklık yok ama önemli olan Anayasamız gereğince 'parlamenterler, milletvekilleri ant içerek görevler' başlarlar cümlesini henüz gerçekleştiremedi iki parti. Bu, milletimiz nezdinde, bir eleştiri alıyor. Dolayısıyla bu partilerin de Parlamentoya gelerek asli görevlerine başlamaları ve yasama çalışmalarına katkıda bulunmalarını hepimiz arzu ediyoruz. Bu mutlaka bir gün olacaktır'' dedi.