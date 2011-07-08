-"MİLLET DURUMDAN MEMNUN" DİYEREK İSTİFA ETTİ ANKARA (A.A) - 08.07.2011 - Milliyetçi ve Muhafazakar Parti (MMP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, genel başkanlıktan istifa etti. Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM'nin 12 Haziran'da yapılan genel seçimde halkın verdiği oylara göre şekillendiğini anımsattı. Milletin mevcut durumundan fazlasıyla memnun olduğunun seçim sonuçlarıyla ortaya çıktığını ifade eden Yılmaz, ''Buna göre Türkiye'de, milletimizin siyasette yenilenmeye teveccüh göstermediğini görmüş bulunmaktayım. Bu şartlar altında, gördüğüm lüzum üzerine şahsım adına siyasetten ve seçim sürecinde yürütmüş olduğum Milliyetçi ve Muhafazakar Parti Genel Başkanlık görevinden çekilerek, bize destek olan tüm insanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum'' dedi.