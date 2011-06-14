-"MİLLET DEMOKRASİYİ BENİMSEDİ" ANKARA (A.A) - 14.06.2011 - Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, ''Artık Türkiye'de demokrasi kurumsallaşmıştır. Demokrasi bizim için mevsimlik bir konu değildir, gelip geçici bir konu değildir. Yukarıdan bahşedilen bir husus değildir. Artık milletin benimsediği, önemsediği, özümsediği bir durumdur'' dedi. Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Genel seçim sonuçlarını değerlendiren Cemil Çiçek, vatandaşların seçime katılım oranının oldukça yüksek olduğunu söyledi. Vatandaşların yüzde 87 gibi bir oranla seçime katıldığını belirten Çiçek, bu rakamın, parlamenter sistemle idare edilen ülkelerde her türlü takdire değer bir katılım olduğunu dile getirdi. Hükümet Sözcüsü Çiçek, şöyle konuştu: ''Bu şunu gösteriyor; vatandaşımız demokrasiyi benimsemiştir, demokrasiyi özümsemiştir ve görevini yerine getirme noktasında da büyük bir sorumluluk ve görev şuuru içerisinde sandık başına gitmiş, kararını vermiştir. Aynı zamanda, bu seçim sonucunda yüksek temsil oranına da ulaşılmıştır. Geçmiş dönemlerde, parlamentodaki temsil konusu hep tartışma ve müzakere konusu olmuştu. 2002'de yüzde 79'dur vatandaşımızın katılımı. 2007'de yüzde 84'tür. 2011'de de yüzde 87'dir. Geçen dönem, parlamentonun temsil oranı yüzde 85'ti. Bu defa son duruma göre de yüzde 95'e varan, hatta birazcık da aşan, parlamentoda milletimizin temsil imkanı var. Bu fevkalade önemlidir. 24. Dönem parlamentosu, Türkiye'nin sorunlarını çözme noktasında hem büyük bir sorumlulukla karşı karşıyadır hem de milletimizin çok önemli bir kısmı, neredeyse tamamına yakını parlamentoda temsil edilmiş olmakla varılacak sonuçların arkasında çok büyük bir millet çoğunluğunun olduğunu da ortaya koymaktadır. Bütün bu noktalardan hareketle şunu söyleyebiliriz ki, artık Türkiye'de demokrasi kurumsallaşmıştır. Demokrasi bizim için mevsimlik bir konu değildir, gelip geçici bir konu değildir. Yukarıdan bahşedilen bir husus değildir. Artık milletin benimsediği, önemsediği, özümsediği bir durumdur. O nedenle bu konu tüm dünya tarafından da bir değerlendirme konusu olması gerekmektedir.''