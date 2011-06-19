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Politika

"MHP'NİN BAŞKANLIK SORUNU YOKTUR" ANKARA (A.A)

19 Haziran 2011 17:18

-"MHP'NİN BAŞKANLIK SORUNU YOKTUR" ANKARA (A.A) - 19.06.2011 - MHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal, MHP'nin başkanlık sorunu olmadığını belirterek, ''Sayın Genel Başkanımız, önümüzdeki süre içerisinde Genel Başkanlık görevini layıkıyla yerine getirecektir'' dedi.  Parti Genel Merkezine girişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bal, Merkez Yönetim Kurulunun (MYK), partinin en yetkili organı olduğuna dikkati çekerek, kurulun boşalan Başkanlık Divanına üye seçeceğini bildirdi. Bal, başkanlık divanında bayan üye olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, oylamanın gizli yapılacağını, kimin seçileceğinin oylama sonucunda ortaya çıkacağını söyledi. MYK içinde bayan üyeler de bulunduğunu anımsatan Bal, Başkanlık Divanına bayan üye seçilmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Bal, bazı medya organlarında ''Genel Başkan Bahçeli'nin durumunun da tartışmalı olduğu'' yönündeki haberleri nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruyu, ''MHP'nin başkanlık sorunu yoktur. Sayın Genel Başkanımız MHP'nin önümüzdeki süre içeresinde genel başkanlık görevini layıkıyla yerine getirecektir'' diye yanıtladı.   Bir gazetecinin, ''Koray Aydın, Ümit Özdağ ve Mansur Yavaş'ın bugünkü MYK'da ihraç edileceği'' iddialarını içeren haberleri anımsatması üzerine Bal, ''Ben ilk defa siz söylediğiniz için duyuyorum. Dolayısıyla böyle manipülasyon haberleri değerlendirmeye gerek görmüyorum'' dedi.  ''Teşkilatlarda bir değişim olacak mı?'' şeklindeki soruyu yanıtlarken de Bal, teşkilatların görevinin başında olduğunu belirtti.  Faruk Bal, bir başka soru üzerine, il başkanlarının seçim sonuçlarıyla ilgili ön rapor hazırladıklarını, toplantıda bu raporların değerlendirileceğini kaydetti. Bal, bazı illerde seçim sonuçlarına ilişkin itirazların sürdüğünü de sözlerine ekledi.

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