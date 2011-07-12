-"MHP EZBERİNİ TEKRARLADI. ŞEHİT, ŞEHİT, ŞEHİT" TBMM (A.A) - 12.07.2011 - AK Parti Genel Başkanı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli'nin hükümet programına ciddi bir eleştiri getiremediğini belirterek, "MHP yıllardır okuduğu ezberi, noktasına virgülünü değiştirmeden aynen tekrarladı. Şehit, şehit, şehit..." dedi. Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, BDP'li milletvekillerinin yemin etmemesini kastederek, ''Boykot sürecek olursa, bu onların bileceği iş. Biz ne kuru tehditlere pabuç bırakırız ne de yolumuzdan döneriz'' dedi. BDP'lilerin, CHP'liler gibi yemin etmek için 'bir araya gelip, adım atalım' demeleri durumunda adım atılması talimatı verdiğini belirten Erdoğan, ''Ama kalkıp da bizden şu anda içeride bulunan, yargının sorunu halinde olan durumla ilgili düzenleme istiyorlarsa kusura bakmasınlar. Bu, artık yargının sorunudur, yargı bu işi çözer. Bizim şu anda yapacağımız tek şey vardır. Bu birliği, beraberliği tesis edecek adımı birlikte atmaktır'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, dün Hükümet programı üzerinde görüşmelerin yapıldığını anımsattı. Yarın Meclis'ten güvenoyu almak suretiyle 3. dönemlerini ve 4. AK Parti iktidarını da resmen başlatmış olacaklarını ifade eden Erdoğan, Hükümet programının hiçbir sorun alanını ihmal etmeden büyük bir titizlikle hazırlandığını kaydetti. 3 Kasım 2002'den bugüne kadar devamlılık içinde icraatları gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu: ''9 yılda yaptıklarımız ortada, onların hepsi bu programın içinde var. Programı okumadan geliyorlar herhalde. Bunlar, çünkü, bu Meclisin geçmişten bu yana... adeta o da geleneği haline gelmiş. Hiçbir şey yapamayanlar, gelirler orada '-cek' '-cak'lı konuşurlar. 9 yılda yapılanlar var. Önümüzdeki 4 yıl, 2023 ile ilgili... Gelecek zaman ile ilgili konuşacağız. Tabii ki orada 'bunu yapacağız, edeceğiz' diyeceksin. Yaptık, yapıyoruz diyemezsin ama bundan bihaber olarak eleştiri yapmak için eleştiri yapanlar var. 61. Hükümet programını önceki iktidarların bir devamı, tamamlayıcısı olarak hazırladık. Neler yaptığımızı, neleri başlattığımızı bu program içerisinde kısmen de olsa hatırlattık. Ardından da bunları hangi takvim içerisinde belirleyeceğimizi, tamamlayacağımızı, neleri yapacağımızı programımıza aldık. Dün Genel Kurulda Hükümet programı üzerinde yapılan görüşmeler, AK Parti ile diğerleri arasındaki farkı bir kez daha ortaya koydu. Ne CHP Genel Başkanı ne MHP Genel Başkanı ne de kürsüye çıkan sözcüleri tek cümle ile olsun Hükümet programına ciddi bir eleştiri getirmedi, getiremedi. MHP yıllardır okuduğu ezberi, noktasına virgülünü değiştirmeden aynen tekrarladı. Şehit, şehit, şehit... Senin başka bir şeyin yok mu? Sen hep şehitlerden beslenmeye çalışıyorsun, diğeri de terör örgütünden beslenmeye çalışıyor. Yav bu şehitler hepimizin şehitleri, bunda tereddüt yok ama 30 yılı aşkın zamandır, terörle mücadele Türkiye'nin bir sorunu. Bu soruna karşı ortak mücadeleyi hep birlikte vermemiz lazım. Buna karşı senin elinde bir sır var mı, ya da bir çözüm var mı? Doğru dürüst gidip bu ülkenin 81 vilayetinde dolaşamazsın, 81 vilayetinde tamamıyla bu mücadeleyi veremezsin, bir demokrasi mücadelesini olgunlaştıramazsın ama sadece Meclisin içinde bunları konuşursun. Böyle bir yaklaşım tarzı olmaz.'' -''CHP KENDİ İÇ TARTIŞMALARININ VERDİĞİ YORGUNLUKLA''- Başbakan Erdoğan, CHP'nin, Hükümet programından ziyade, yemin krizi ile kendi içine düştükleri durumu izah etmeni çabası içine girdiğini belirterek, ''İnanın kendimi adeta bir adalet sarayının içinde zannettim. Dün Meclis Genel Kurulunda yaşanan tablo, son 9 yılın özetinden ibarettir. MHP, son derece ufuksuz bir biçimde ekonomiye, dış politikaya, siyasete dair ciddi bir vizyon cümlesi ortaya koymadan o bildik ezberini tekrar etti. CHP kendi iç tartışmalarının verdiği yorgunlukla dün bir kez daha kafa karışıklığını ortaya koydu. O da aynı şekilde bildik nakaratı tekrarladı. AK Parti ise 9 yıl boyunca olduğu gibi dün de ezberleri bozan bir yaklaşım içinde oldu'' diye konuştu. 12 Haziran seçimlerine projelerle girdiklerini ifade eden Erdoğan, seçim meydanlarında verdikleri vaatleri Hükümet programına alarak bunları resmi bir hüviyete kavuşturduklarını söyledi. Başbakan Erdoğan, gelecek günlerde hükümet programını acil eylem planına dönüştüreceklerini bildirdi. 2012-2014 Orta Vadeli Programı da Hükümet Programı ile uyumlu şekilde hazırlayarak, uluslararası ölçekte de hedefleri duyurmuş olacaklarını ifade eden Erdoğan, ''Bütün bunları yaparak kendimizi bağlıyor, adeta kendi kendimizi denetliyor, kendi muhasebemizi kendimiz tutuyoruz'' dedi. Başbakan Erdoğan, millete karşı sorumlu olduklarını ve bu sorumluluğu yerine getireceklerini kaydetti. Erdoğan, ''Kendimizi millet huzurunda hesaba çekeceğiz, kendimize milletin aynasından bakacağız. Sizlere, bu kadroya sonsuz derecede inanıyor ve güveniyorum. Allah'ın izni ile bu kadro önümüzdeki 4 yılda da Türkiye'yi başarıdan başarıdan koşturacak, Türkiye'ye yeni rekorları, yeni sevinçleri, heyecanları yaşatacaktır'' diye konuştu. -''BİRİLERİNİN YAPTIĞI GİBİ SANAL OLMASIN, DOĞAL OLUN''- Başbakan Erdoğan, güvenoylamasının ardından TBMM'nin tatile gireceğini söyledi. Geçen 4 yılda ve seçim sürecinde yoğun çalıştıklarını belirten Erdoğan, partisinin milletvekillerine şöyle seslendi: ''Tatili ziyadesiyle hak ettiniz, ancak bu tatilin uzun süreli olmaması gerekir. Tatil dönemi bizim için yan gelip yatma dönemi olmamalı. Çünkü milletvekilliğinin kaderi bu, milletvekili diyoruz. Vekalet aldık. Bize durmak yakışmaz. Hemen şöyle kısa bir tatil, ardından milletvekillerinin seçim bölgelerinde vatandaşla kucaklaşmasını, kaynaşmasını ve Ankara'ya dönünceye kadar şehrin sorunları ile hemhal olmasını rica ediyorum.'' Başbakan Erdoğan, Ağustos'ta Ramazan ayının başlayacağını anımsatarak, milletvekillerinden; yoksul mahalleleri ve insanları ziyaret etmelerini, ocağı tütmeyen evleri bulup onlarla yakından ilgilenmelerini istedi. ''Gidin, fakir fukarayı bulun, iftarındaki yemeğine kaşık sallayın. Bunu yaparken de normal yapın, birilerinin yaptığı gibi sanal olmasın, doğal olun'' dedi. -''KAYMAK, ZENGİN İFTARLARA GİTMEYİN''- ''Kaymak, zengin iftarlara gitmeyin, bırakın onları kendileri yapsınlar. Biz fakir fukara sofrasında olalım. 'Biz kimsesizlerin kimsesiyiz, sessiz yığınların sesiyiz' dedik'' diyen Erdoğan, iftara gidilen evlerdeki eksikliklerin tespit edilmesini istedi. Başbakan Erdoğan, ''Arayalım, bulalım tıpkı Ömer gibi ve onlara çare olalım'' çağrısında bulundu. Hükümet olarak çalışmalarını hız kesmeden sürdüreceklerini, 19-20 Temmuz tarihlerinde ilk yurt dışı ziyaretlerini, KKTC'nin kurtuluş günü programına katılmak üzere bu ülkeye yapacaklarını kaydeden Erdoğan, bu ziyarette, yürütülen müzakereler hakkında yerinde incelemeler yapacaklarını ifade etti. Erdoğan, bütün milletvekillerine iyi tatiller diledi. Grup toplantısına, AK Parti'li eski milletvekillerinin de ilgi gösterdiği gözlendi. Erdoğan'ın anlattığı Nasreddin Hoca fıkrası salondakileri uzun süre güldürdü.