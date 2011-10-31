-"Mevlana evleri" Erciş'te ulaştı ERCİŞ (A.A) - 31.10.2011 - Kızılay'ın Van'ın Erciş ilçe merkezine ulaştırdığı ''Mevlana Evleri'', Mehmetçik ve Kızılay görevlileri tarafından kuruluyor. Kızılay tarafından 40 kamyonla Erciş'e gönderilen 400 mevlana evi, Erciş'e ulaştı. Evler, Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelen 10. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında görevli askerler ve Kızılay görevlileri tarafından kurulmaya başlandı. Ekipler, 1 saatte 12 evin kurulumunu tamamladılar. Erciş'in Yenişehir Mahallesi'ne kurulan 4 kişilik ''Mevlana Evleri''nin içinde 2 adet ranza, katalitik soba, tabure, battaniye ve yatak bulunuyor. Kızılay tarafından oluşturulacak mahallede, duş ve tuvalet konteynerleri de bulunacak. Evlerin kurulumunun ''10 dakika''da yapılabildiği belirtildi. -Belçika'dan gelen çadırlar- Belçika İlk Yardım ve Destek Ekibi'nin (B-FAST) 15 kişiden oluşan ekibi de 400 ''aile tipi'' çadırla Erciş'e ulaştı. Belçikalı ekip tarafından getirilen çadırlar da Yenişehir Mahallesi'nde tahsis edilen ''çadır kent'' alınına askerler tarafından kurulmaya başlandı. -Sağlık Bakanlığı ikinci sahra hastanesini kurdu- Van'da yaşanan depremin ardından Erciş ilçe merkezindeki Yenişehir Stadyumu'na ilk sahra hastanesini kuran Sağlık Bakanlığı, depremzedelerden gelen yoğun talep üzerine, ikinci sahra hastanesini de aynı bölgeye kurmaya başladı. Yarın hizmete girecek olan 50 yatak kapasiteli ikinci sahra hastanesinde, ''yoğun bakım ve ameliyathane'' ünitelerinin de bulunacağı bildirildi.