"Merkel geri adım atmadı"

"Frankfurter Allgemeine Zeitung", konu güvenlik olunca Başbakanın özgürlüğü

dahi sınırlı olabileceğine dikkat çekiyor:

"Merkel'in açıkladığı 9 maddelik planla gerçekten her şeyin üstesinden gelinecek

mi? Bunlardan birçoğuna daha önceden de aşinaydık. Yalnızca 'federal ordu' ve

'erken uyarı sistemi' kavramları dikkat çekti. Bunlar da Bavyera eyalet

yönetiminin hızlı davranıp daha önce açıkladığı

güvenlik konseptinin gölgesinde

kaldı. Bavyera ve Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi, sözkonusu konseptte üst

limit ve sınır yakınlarında 'transit bölgeler' konusunu gündeme getirdi. Fikri

savunanlara göre böylece güvenlik sığınmacı örgütlerinin çıkarlarına kurban

edilmemiş olacak. Merkel, tutamayacağı bir vaatte bulunamayacağından bu tür

öneriler karşısında temkinli davranıyor. Bu, birçok sorun için geçerli. Ancak

konu güvenlik olunca Başbakanın özgürlüğü dahi sınırlı olabilir."

Berlin'de çıkan "Die Tageszeitung", Merkel'le birlikte iktidarın

büyük ortağı

Hırıstiyan Birlik içindeki durumu değerlendiriyor:

"Angela Merkel, en azından terörle mücadele sözkonusu olunca bir liberal.

Yalnızca imaj olarak değil sözleriyle de 'paniğe gerek yok' mesajını verdi. Zira

teröristler korku yayarak demokrasiye zarar vermeyi hedefliyor. O yüzden

Merkel Müslümanları genel zan altında bırakmama uyarısında bulunuyor. Keşke

Merkel Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF) döneminde de ülkeyi idare etmiş, dengeli

ve makul çıkışlarla şiddeti aşıp normalliğe dönüşün önünü açsaydı. Terörün

ayak

sesleri daha yoğun işitilmeye başladığında bazıları daha keskin sözler ve

duygusal tepkilere tanık olmak isteyebilir. Ancak bunlar, devletin vatandaşa

tepeden baktığı, gerici bir döneme ait. Açık demokrasilerde ulusun duygu haline

balans ayarı çekmek başbakanın işi değil. Hırıstiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi,

başbakanın programına karşılık 'güçle güvenlik' temasına yükleniyor. Görünen o

ki, Hırıstiyan Birlik'te (CDU/CSU) sonunda liberallerin mi otoriter kesimlerin mi

dediği olacak henüz netleşmiş değil."

Lüneburg'da yayınlanan "Landeszeitung"un yorumu:

"Temkinlilik sözkonusu olunca Başbakan Merkel'in eline kimse su dökemez.

Merkel, basın toplantısında sakin ve bazılarını hâyâl kırıklığına uğratacak

derecede nesneldi. Merkel'in yaklaşımı haftalardır yaşanan ve

yer yer korkunç

çıkışlar, aksiyonizm ve ipe sapa gelmez taleplerle kendini ifade eden dehşet ve

kızgınlık sürecinde adeta bir karşı kutup oluşturdu. Merkel, yapılabilir ile

kendini sınırlıyor. 'Başarabiliriz' sloganını artık 'Daha önce çok şey başardık'

sözleriyle ifade ediyor. Avrupa genelinde sağcı popülistlerin Merkel'i mülteci

akınına kapıyı açmak ve İslamcı motifli birçok kanlı saldırıdan sorumlu tuttuğu

bu sıcak dönemde cesur bir yaklaşım sergiledi. Merkel geri adım atmadı. Bu bile

sakinleştiriyor."

"Mannheimer Morgen" gazetesinin yorumu:

"Basın toplantısı durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Angela Merkel kamuoyunu

sakinleştirmek üzere tatilini yarıda kesti. Bunu pek başarabildiğini sanmıyoruz.

Başbakan, Almanya'da düzenlenenleri anarken, Fransa ve ABD'deki terör

eylemlerinden söz etti. Küresel terörün herkesi vurabileceği mesajını verdi.

Açıkladığı 9 maddelik plan, hükümetin zaten uyguladığı önlemleri kısmen aşıyor.

Peki Merkel ne yapmalıydı? Mülteci politikasının iflas ettiğini kabul etmesini

kimse beklemiyordu zaten. Başbakan bunun yerine, özgüvenle 'bunun da

üstesinden geliriz' demeyi tercih etti. Umarız öyle olsun. Son kanlı saldırılar ne

kadar dehşet verici olursa olsun, bundan dolayı Alman hoşgeldin kültürü

sorgulanmamalı. Entegrasyon için buna şimdi daha da fazla ihtiyaç var."