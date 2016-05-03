"Merkel beni bir despota servis etti"



Komedyen Jan Böhmermann, Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili ilk röportajını Die Zeit gazetesine verdi. "Konu özgürlük ve insan hakları olduğunda Başbakan sallantı gösteremez" diyen Böhmermann "Ama (başbakan) bunun yerine beni fileto yapıp sinir hastası bir despota çayın yanında servis etti ve benden bir Alman Ai Weiwei yarattı“ diye konuştu.

35 yaşındaki komedyen, "Almanya'da her insanın, sanat ve ifade özgürlüğü gibi belli temel haklar üzerinde müzakere edilemez, devredilemez bir hakkı olduğuna" dair güveninin sarsıldığını söyledi. Jan Böhmermann en çok da "şairler ve düşünürler ülkesinin şefinin kamuoyunda açık bir hükümle kendisini gülünç duruma düşürmeden önce, bir an olsun alay şiirini düşünmeyip, şiirin ilintisini düşünmesinin" kendisini eğlendirdiğini söyledi. Böhmermann Die Zeit'e verdiği röportada şiiri kendisinin yazmadığını ifade etti.

"Şiir bağlamından kopuk ele alınmamalı"

Jan Böhmermann 31 Mart tarihinde ZDFneo kanalında yayınlanan Neo Magazin Royale programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küfür içeren bir şiir okumuştu. Böhmermann şiiri okumadan önce mizahla Almanya'da yasaklı olan "hakaret eleştirisi" arasındaki farkı göstermek istediğini söylemişti. Olay sonrası Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşen Merkel, şiirin "kasten yaralayıcı“ olduğunu söylemişti. Alman hükümeti, Böhmermann hakkında, yabancı devlet başkanlarına hakaret suçunu düzenleyen 103'üncü maddeden soruşturulma başlatılması için ayrıca savcılığa yetki vermişti. Mainz Savcılığı'nın konuyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Komedyen Jan Böhmermann, Zeit gazetesine verdiği demeçte seyircilere "4 dakikalık bir hiciv numarasıyla özgürlükçü ve açık bir demokrasiyi, kendisini sanat ve ifade özgürlüğü için sınırlandırmayan, otoriter, baskıcı, fiili bir otokrasiden neyin ayırdığını açıklamak istediğini" ifade etti. "Şiirin sadece numaranın bir parçası olduğunu" vurgulayan Böhmermann "şiirin bağlamından kopartılarak tekil olarak ele alınmaması gerektiğini" kaydetti.

Böhmermann Die Zeit'e yaptığı açıklamada kendisinin ve ailesinin polis koruması altında olduğunu da ifade etti.