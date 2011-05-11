-"MEMLEKETİ EŞKIYAYA BIRAKMAYALIM" MUŞ (A.A) - 11.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Ülkemizdeki milli birliği ve kardeşliği gerçekleştirelim, memleketi eşkıyaya bırakmayalım'' dedi. Bitlis'in Tatvan ilçesindeki gezi ve incelemelerinin ardından karayoluyla Muş'a gelen Arınç, Necmettin Dede Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Parkta, halk oyunları ekibinin gösterisini izleyen Arınç, vatandaşların da istek ve sorunlarını dinledi. Arınç, yaptığı konuşmada, hükümet olarak işlerinin halka hizmet etmek olduğunu belirterek, kendilerinden önce yıllardır memlekete bir çivi çakılmadığını ifade etti. Muhalefet partilerini eleştiren Arınç, birilerinin edepsizce konuştuğunu ve buna sabrettiklerini belirterek, şunları söyledi: ''Ülkede silahların susmasını, gözyaşlarının dinmesini istiyoruz. Başkaları laf ebeliği yapıyor, yalan yanlış şeyler anlatıyorlar, söylüyorlar. Millet bunlara gülüp geçiyor. Bazen de hakaret ediyorlar, küfür ediyorlar, edepsizce konuşuyorlar. Onlara da sabrediyoruz. Herkesin hatası bir şekilde ortaya çıkıyor. Biz onlarla uğraşmıyoruz. Ülkemiz gelişsin, büyüsün, güçlensin istiyoruz. Öte yandan memlekette kardeşlik, birlik beraberlik olsun, silahlar sussun, insanların gözyaşları dinsin, adaletsizlikler bir tarafta kalsın istiyoruz. Bizi birbirimize düşürenlere karşı biz yekvücut olalım istiyoruz.'' ''Bizim işimiz siyasettir. Siyasi partilerin de, adayların da işi siyaset olmalıdır'' diyen Arınç, kavgayla, silahla, tehditle, baskıyla, şantajla oy almaya çalışanlara ve AK Parti'nin yolunu kesmek isteyenlere inat vatandaşın AK Parti'ye destek olmasını istedi. Türkiye'de herkesin hakkını vermenin görevleri olduğunu belirten Arınç, ''Ülkemizdeki milli birliği ve kardeşliği gerçekleştirelim, memleketi eşkıyaya bırakmayalım. Türkiye'de herkesin hakkını herkese vermek bizim hakkımızdır. Bu insanlık hakkıdır. Herkes neslini, kendi kültürünü söyleyecek, yaşayacak, hiçbir engel olmayacak. Hiçbir zaman silah, taş, molotofkokteyli, ona buna hakaret ederek yola çıkamazsınız'' diye konuştu. -''KARIŞIKLIKLAR ÇIKARMANIN, GÖZYAŞLARINI DEVAM ETTİRMENİN BİR ANLAMI YOK''- Devlet Bakanı Arınç, 81 ilin 80'inde milletvekilleri olduğunu hatırlatarak, şöyle dedi: ''Allah'ın izniyle bu sefer Tunceli'den de çıkaracağız ve 81 ilde milletvekilimiz bulunacak. 2007 yılında CHP'nin 26 ilde milletvekili yok, MHP'nin 35 ilde milletvekili yok, BDP'nin neredeyse 70 ilde milletvekili yok. Hepsi bir bölgenin, birkaç şehrin temsil ettiği siyasi partilerdir. Biz Türkiye'nin partisiyiz. Hakkari'nin köyünde de varız, Ağrı'nın Diyadin'inde de varız, Artvin'in Yusufeli'nde de varız, Muş'un Hasköy'ünde de, Korkut'unda da varız. Her yerde AK Parti'ye oy veren milyonlarca insan vardır. Böyle bir imkan varken, kendinizi kazara ateşin içerisine atmanın, yanlış bir iş yapmanın, bu gücü bölmenin, memlekette yine karışıklıklar çıkarmanın, gözyaşlarını devam ettirmenin bir anlamı yok.'' Arınç, buradaki programının ardından, tarifeli uçakla Ankara'ya gitti.