"MEHMED BİR CİHAN FATİHİ" BAŞLIYOR

Haber: İstanbul DHA

Kanal D\'nin yeni dizisi \"Mehmed Bir Cihan Fatihi\" bugün ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Yönetmenliğini Cevdet Mercan\'ın, senaryosunu Ercan Mehmet Erdem\'in üstlendiği \"Mehmed Bir Cihan Fatihi\", bugün ilk kez izleyiciyle buluşacak. Başrolde yer alan Kenan İmirzalıoğlu\'nun Fatih Sultan Mehmed\'i canlandıracağı dizinin oyuncu kadrosunda Çetin Tekindor, Gürkan Uygun, Büşra Develi, Hazal Filiz Küçükköse\'nin aralarında olduğu birçok isim yer alıyor.

Kanal D\'de bugün saat 20.00\'de ekrana gelecek dizinin ilk bölümünün öyküsü şöyle:

\"Şehzade Mehmed, babası Murad Han\'ın vefatından sonra tahta geçmek üzere Manisa\'dan Edirne\'ye yola çıkar. Tahtın bir diğer adayı Şehzade Orhan, bu sırada Konstantiniyye\'dedir. İmparator Konstantinos, Şehzade Orhan\'ı Osmanlı\'nın başına geçirmek ister. Çandarlı Halil Paşa\'nın taht mücadelesindeki tercihi, Osmanlı\'da yeni bir dönemin başlamasına yol açacaktır.\"

Görüntü Dökümü:

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-Dizinin fragmanları

