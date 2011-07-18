-"MECLİS TV'NİN YAYINLARINI KISITLAMAYIN" ANKARA (A.A) - 18.07.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'ndan yaptığı yayınlara ''haftada üç gün ve saat 19.00'a kadar'' kısıtlama getirileceği yönündeki haberlerle ilgili olarak, ''Kullanımı sınırlandırılmış değil genişletilmiş medya kanalları halka ulaşmayı kolaylaştırır. Meclis TV'nin yayınlarını kısıtlamayın'' değerlendirmesinde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, twitterdaki hesabından Meclis TV'nin yayınlarına ilişkin düzenlemeyle ilgili mesaj yayımladı. Kullanımı sınırlandırılmış değil genişletilmiş medya kanallarının halka ulaşmayı kolaylaştıracağını belirten Kılıçdaroğlu, ''Meclis TV'nin yayınlarını kısıtlamayın'' çağrısında bulundu.