-"Meclis, yeni Anayasa ile adını tarihe farklı kaydettirecek" TBMM (A.A) - 11.10.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, siyasi partilerin, anayasayı siyasi rekabete feda etmemelerinin, alınacak yolu kısaltacak en önemli husus olduğunu belirterek, ''İnanıyorum ki bu Meclis, milletimizle birlikte yapacağı yeni bir anayasa ile adını tarihe farklı kaydettirecektir'' dedi. Erdoğan, partisinin yeni yasama yılının ilk TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, dün Karacaahmet'te hüvel baki yazılı bir mezar taşının başındayken, bugün milletvekillerinin arasında, milletin huzurunda olduğunu söyledi. Bunun zor bir durum olduğunu dile getiren Erdoğan, ''Ama siz de bilirsiniz ki hayat böyle işte'' dedi. Erdoğan, annesinin vefatı dolayısıyla acılarını paylaşarak, hüzünlerini hafifleten başta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olmak üzere, bütün millete, siyasi parti liderlerine, iş, sanat, spor camiasının tüm temsilcilerine şahsı ve ailesi adına teşekkür etti. Gerek bizzat gelerek, gerek bulunduğu yerde hayır ve dualarını gönderen, inançları gereği olması gerekenleri fazlasıyla yapmanın gayreti içinde olan gönüldaşlarına teşekkür eden Erdoğan, ''Allah kendilerinden razı olsun. Yurtiçi ve yurtdışından taziyede bulunmak için gelenlere, telefonlarla arayanlara teşekkür ediyorum. Aziz milletimizin gösterdiği bu gönül inceliğini tabii ki unutmamız mümkün değil, hayat boyu unutmayacağız. Taziye mesajlarına doğrudan karşılık veremediğimiz dostlarımız bizleri lütfen mazur görsünler. Dostlar, kardeşlerimiz sağolsun, dostluğumuz ebediyen baki kalsın. Merhameti sonsuz olan Allah, herkesin bütün geçmişlerine rahmet eylesin'' diye konuştu. Erdoğan, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfi Demirbağ ve Kilis Milletvekili Fuat Karakuş'un da annelerinin vefat ettiğini belirterek, milletvekillerine başsağlığı ve sabır diledi. Anneler, babaların, kendilerini hayata hazırladığını, varlık nedenleri olduğunu, hayat yolundaki meşakkatlerle nasıl başa çıkılacağını öğrettiklerini ifade eden Erdoğan,sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ama aynı zamanda kulaklarımıza şu hakikati de fısıldadılar, dediler ki; bir değirmendir bu dünya. El hak öyledir. Bir değirmendir dünya ve baki olan sadece O'dur. Ölüm haktır, hesap haktır, ebedi hayat haktır. Her zaman, her lahza bu hakikati hatırlamaya ve hatırlatmaya çalışıyoruz, çalışmalıyız. Musalla taşının arkasında bize şahitlik edecek olanların haklarını helal etmelerini her şeyden önemli görüyoruz. İnşallah son nefesimize kadar üzerimizdeki bütün hakları helal ettirecek bir hayat yaşarız ve üzerimizde kul hakkı kalmadan huzura varız. Buradaki bütün emek ve gayretlerimizin, milletimize hizmet yolundaki bütün samimi çabalarımızın, bizi daima istikamet üzerinde tutmasını Allah'tan temenni ediyorum.'' Türkiye'nin, 1 Ekim itibariyle yeni bir başlangıç yaptığına işaret eden Başbakan Erdoğan, Meclisin bugüne kadar ki en geniş kapsamlı temsil hüviyetine kavuşmuş bir Meclis olarak teşekkül etmesinin, çözüm bekleyen sorunların halli için büyük bir güvence, imkan olduğunu bildirdi. Bu tarihi imkanı en iyi şekilde değerlendirmenin, milletin kendilerine verdiği vekalet gereği, üzerlerine kaydedilmiş bir borç olduğunu vurgulayan Erdoğan, ''İnşallah bu borcumuzu, zaman kaybetmeden bir an önce ödeyeceğiz'' dedi. Erdoğan, yeni bir anayasa için siyasi partilerin belli bir mutabakat zemininden hareketle değişim sürecini başlatmış olmalarından, diyalog kapılarını açmalarından dolayı bütün partilere teşekkür etti. İyi bir başlangıç yaptıklarını, doğru yolda olduklarını, farklılıklarıyla birlikte birlik olacaklarını, Türkiye'yi elbirliğiyle huzura erdireceklerini bildiren Erdoğan, şunları söyledi: ''Unutmayalım ki bu aziz milletin özünde, kumaşında, mayasında, bin yıldır bizi biz kılan güçlü bir irademiz zaten var. Şimdi bize düşen, milletimiz ile birlikte milletimizin rızasına uygun bir metin üzerinde mutabakat sağlamaktır. Yapacağımız anayasa milletimizi ve ülkemizi geleceğe güvenle taşıyacak, güçlü bir iradenin eseri olacaktır. Bunu yapacak yeterli birikim ve tecrübemiz olduğundan da kimsenin şüphesi olmasın. İnanıyorum ki bu Meclis, milletimizle birlikte yapacağı yeni bir anayasa ile adını tarihe farklı kaydettirecektir. Halkımız ilk defa kendi eliyle, iradesiyle bir anayasa yapacaktır. Bu tarihi fırsatı milletimizin kazanç hanesine kaydetmek, büyük onurdur. TBMM'de temsil edilen bütün partilerimizin, ön şart olmaksızın uzlaşma komisyonunda masaya oturmaları kanaatimce en önemli eşiğin aşılması anlamına gelir.