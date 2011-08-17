-"Meclis açılmadan uzlaşma komisyonunu çağırabiliriz" TBMM (A.A) - 17.08.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yeni anayasanın bir uzlaşma komisyonu aracılığıyla yapılması noktasında bir genel yaklaşım olduğunu memnuniyetle gördüğünü söyledi. Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı seçildikten sonra bugün CHP ve MHP Genel Başkanlarına iadeyi ziyaret yaptığını söyleyen Çiçek, Anayasa konusunda genel bir yaklaşımın olduğunun ortaya çıktığını ifade etti. Çiçek, ''Bir uzlaşma komisyonu aracılığıyla bu düzenlemelerin yapılması noktasında bir genel yaklaşım olduğunu memnuniyetle gördüm'' diye konuştu. Meclis Başkanı olarak zaten kendisinin de ''İçe dönük bir çalışmayı yaptığını'' bildiren Çiçek, ''Bayram sonrası bu alanda daha somut gelişmeler olabilecektir. TBMM ümit ederim ki bu dönem milletimizin geniş mutabakatıyla siyasi partilerimizin yoğun çaba ve mutabakatıyla yeni bir anayasayı milletimize armağan edebilecektir. Bu, hem milletimizin beklentisidir hem de bizim görevimizdir'' dedi. Görüşmelerde tutuklu milletvekillerinin durumunun gündeme gelip gelmediği sorusu üzerine Çiçek, bu konunun bir vesile gündeme geldiğini kaydetti. ''Tutukluluk'' müessesesiyle ilgili çok açıklama yaptığı dile getiren Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''İnsanların hak ve özgürlüklerinden yoksun kalması hiç kimsenin arzu edeceği bir husus değil. Hiç kimse için değildir. Milletvekili olunca da aynı değerlendirmeyi yaparız. Tutuklama, soruşturma, kovuşturma, bunlar; yargısal faaliyetlerdir, işlemlerdir. Bizim temennimiz; bu yargılamaların bir an evvel bitmesidir. Yargılamalar uzadıkça bu tartışmalar, bu türlü gündem konuları hep soru cevap konusu olmaya devam ediyor ve edecektir. Ümit ederiz; en kısa sürede bu soruşturmalar ve kovuşturmalar hukuk çerçevesinde bir sonuca varır. Bunu temenni ve arzu ediyoruz. Bunu aksini düşünmek doğru da değildir. Tabiatıyla soruşturmayı, kovuşturmayı yapanlar, karar verenler, yaptıkları iş ve işlemleri yürürlükteki mevzuat açısından yapmak durumundalar. Yürürlükteki mevzuat açısından bir yasama meclislerimizden geçenler var bir de Türkiye'nin taraf olduğu ve yine yasama meclislerimizden geçirerek Anayasa'nın 90. maddesi gereği iç hukukumuzun bir parçası haline getirdiğimiz sözleşmeler var. Dolayısıyla hukuk mercilerinin yaptıkları iş ve işlemleri bütün bunları dikkate alarak yapmaları bizim beklentimizdir, arzumuzdur. En başta temennimiz tutukluğun mahkumiyet şeklinde algılanmaması için, bir ceza hükmü haline gelmemesi için yargılamaların bir an evvel sonuçlandırılmasıdır. Yargı kararını verirse bu tartışmalar da bitmiş olur.'' Çiçek, bir gazetecinin, ''Bu konuda siz inisiyatif alabilecek konumda mısınız?'' sorusuna, ''Biz bunların hepsini konuştuk'' karşılığını verdi. -"Karmaşık ve zor bir konu"- TBMM Başkanı Çiçek, bir gazetecinin, ''(İç çalışmamızı yapıyoruz) dediniz. Bu çalışmalarda hangi aşamaya gelindi. Bayram sonrası Meclis açılmadan bir uzlaşma komisyonu çağrınız olabilir mi?'' sorusunu, ''Olabilir'' diye yanıtladı. Anayasa konusunun birden çok çalışmayı gerektirdiğini belirten Çiçek, ''Çok karmaşık ve zor bir konudur. Telaffuz edildiği kadar kolay bir konu değildir. Kısmi değişiklerde bile ne kadar zorluklar yaşadığımız ortadadır. Zaten siyasi partilerimiz de kendileri içe dönük çalışmalar yapıyorlar, hazırlık yapıyorlar. Dolayısıyla Meclis Başkanı olarak ben de kendi yönümden bu sürecin başarıya sonuçlanabilmesi açısından bazı çalışmaları yapıyorum. Bunları açıklanabilecek noktaya gelince bunları açıklamaya çalışacağız. Tamamlanmamış işi kamuoyuna açıklamak sürece zarar verir'' diye konuştu. Çiçek, ''BDP'ye bir ziyaretiniz olur mu?'' sorusuna, ''Ben daha evvel bu konulardaki düşüncemi söyledim. Ben bu noktada görevimin, sorumluluğumun gereği neyse onu bugüne kadar yaptım, bundan sonra da yaparım'' karşılığını verdi.